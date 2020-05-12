MG готує конкурента Tesla Roadster

Китайський концерн SAIC, який володіє британською маркою MG, показав тизери електричного концепткару MG Cyberster.

Судячи з ілюстрацій, родстер буде виконаний в стилістиці класичних моделей британського бренду. Нагадаємо, що виробництво спортивних автомобілів з кузовом родстер (MG TF) компанія припинила в 2011 році.

MG Cyberster zhuanlan.zhihu.com

На думку аналітиків, з двома дверима спорткар отримає в своє розпорядження просунуту систему автономного управління та зв'язок стандарту 5G.

У дизайні моделі активно використовуються світлодіодні технологиии. Зокрема, світлодіоди будуть виконувати не тільки функції світлових приладів, але і використовуватися для формування малюнка фірмових емблем на капоті, задній панелі кузова і навіть колісних дисках.

MG Cyberster zhuanlan.zhihu.com

Новинка повинна скласти конкуренцію в першу чергу новому поколінню Tesla Roadster, виробництво якого перенесли на 2022 рік. Однак, щоб конкурувати з дітищем Ілона Маска, MG повинні запропонувати схожі технічні характеристики, наприклад, розгін до "сотні" близько 2-2,5 секунд і запас ходу на рівні 900-950 км.

MG Cyberster zhuanlan.zhihu.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанії SAIC і GM представили спільний проект міського електромобіля.

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