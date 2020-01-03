Легендарні джипи стануть електричними

У Лас-Вегасі на виставці споживчої електроніки компанія Jeep представить одразу три гібридні моделі.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Jeep привезе на виставку CES 2020 електрифіковані версії своїх популярних моделей. Гібридні позашляховики стануть першими представниками нового сімейства, які будуть використовувати "зелені" технології і отримають власний логотип "4xe".

Електрифіковані версії отримають власний логотип "4хе" jeep.com

Нові моделі стануть першим кроком на шляху створення повноцінної лінійки електрифікованих моделей Jeep, яку виробник обіцяє сформувати до 2022 року. Програма модернізації модельного ряду передбачає використання різних технологій, включаючи допоміжні електромотори, подзаряжаенмие гібриди PHEV і повністю електричні машини.

Гібридна установка Jeep здатна розвивати від 190 до 240 к.с. jeep.com

Першими гібридні версії отримають популярні позашляховики Wrangler, Compass і Renegade. Кожна з новинок буде представлена на стендах компанії на провідних світових автошоу. Так, зокрема, Wrangler покажуть в березні на Женевському автошоу, Compass дебютує в Нью-Йорку, а презентація Renegade запланована на Пекінський автосалон нинішнього року.

Гібридний Jeep Renegade Plug-in Hybrid здатний подолати на електротязі до 50 км jeep.com

Нагадаємо, що в березні 2019 року на виставці в Женеві Jeep показав прототипи моделей Renegade і Compass з гібридними силовими агрегатами, а тепер вони відправляться в серійне виробництво.

Прототип Jeep Compass Plug-in Hybrid показали в 2019 році на автошоу в Женеві jeep.com

Стратегія електрифікації продукції Jeep дозволить скоротити показник середньої емісії СО2 в модельній лінійці Jeep, а також продемонструє нові технології культового американського бренду.

Як писав раніше OBOZREVATEL, до виставки CES 2020 компанія Chrysler підготувала цікавий електричний концепт.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!