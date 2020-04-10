Культовий кабріолет отримає електричну начинку

Компанія Garage Italia Customs планує розширити пропонований ассортімен рестомодов Icon-e новинкою на базі Alfa Romeo Spider.
Garage Italia Duetto Icon-e
garage-italia.com
Майстри з Мілана представили перші ескізи майбутньої моделі. Кабріолет Garage Italia Duetto Icon-e – сучасна екологічно чиста інкарнація четвертого покоління моделі Alfa Romeo Spider.
Alfa Romeo Spider (1986 – 90) з кузовом Pininfarina
alfaromeo.com
За словами представників компанії, Duetto Icon-e буде повністю електричної і отримає незвичайний прозорий дах. Стилістика моделі збережеться, але всі деталі будуть виготовлені заново.
Garage Italia Duetto Icon-e отримає незвичайний прозорий зйомний верх
garage-italia.com
Автомобіль отримає повністю світлодіодні фари і задні ліхтарі, а також колісні диски оригінального малюнка з 5-ма спицями і золотистим напиленням. Чистоту і динамізм форм підкреслюють приховані ручки дверей і стрілоподібні дзеркала мінімальних розмірів.
Салон Garage Italia Duetto Icon-e з'єднує мінімалізм з дорогим оздобленням шкірою та деревом
garage-italia.com
У салоні з'явилися нові сидіння з червоної шкіри, декоративна панель з червоного дерева, дефлектори вентиляції іншого дизайну, спортивні ручки дверей і сабвуфер ззаду. На центральній консолі встановлений важіль вибору режимів руху, який подібно до звичайного важеля КП переміщається в "олдскульних" прорізах.
Салон Garage Italia Duetto Icon-e оперізує декоративна панель з червоного дерева
garage-italia.com
Garage Italia Duetto Icon-e
garage-italia.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Totem Automobili готує електричний рестомод на базі Alfa Romeo Giulia.
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