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10 квітня • оновлено в 18:09
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Культовий кабріолет отримає електричну начинку

1.3т
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Компанія Garage Italia Customs планує розширити пропонований ассортімен рестомодов Icon-e новинкою на базі Alfa Romeo Spider.

Garage Italia Duetto Icon-e

Garage Italia Duetto Icon-e

garage-italia.com

Майстри з Мілана представили перші ескізи майбутньої моделі. Кабріолет Garage Italia Duetto Icon-e – сучасна екологічно чиста інкарнація четвертого покоління моделі Alfa Romeo Spider.

Alfa Romeo Spider (1986 – 90) з кузовом Pininfarina

Alfa Romeo Spider (1986 – 90) з кузовом Pininfarina

alfaromeo.com

За словами представників компанії, Duetto Icon-e буде повністю електричної і отримає незвичайний прозорий дах. Стилістика моделі збережеться, але всі деталі будуть виготовлені заново.

Garage Italia Duetto Icon-e отримає незвичайний прозорий зйомний верх

Garage Italia Duetto Icon-e отримає незвичайний прозорий зйомний верх

garage-italia.com

Автомобіль отримає повністю світлодіодні фари і задні ліхтарі, а також колісні диски оригінального малюнка з 5-ма спицями і золотистим напиленням. Чистоту і динамізм форм підкреслюють приховані ручки дверей і стрілоподібні дзеркала мінімальних розмірів.

Салон Garage Italia Duetto Icon-e з'єднує мінімалізм з дорогим оздобленням шкірою та деревом

Салон Garage Italia Duetto Icon-e з'єднує мінімалізм з дорогим оздобленням шкірою та деревом

garage-italia.com

У салоні з'явилися нові сидіння з червоної шкіри, декоративна панель з червоного дерева, дефлектори вентиляції іншого дизайну, спортивні ручки дверей і сабвуфер ззаду. На центральній консолі встановлений важіль вибору режимів руху, який подібно до звичайного важеля КП переміщається в "олдскульних" прорізах.

Салон Garage Italia Duetto Icon-e оперізує декоративна панель з червоного дерева

Салон Garage Italia Duetto Icon-e оперізує декоративна панель з червоного дерева

garage-italia.com

Garage Italia Duetto Icon-e

Garage Italia Duetto Icon-e

garage-italia.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Totem Automobili готує електричний рестомод на базі Alfa Romeo Giulia.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Італія Мілан
Теги
електромобілі ретромод ретро авто новини Alfa Romeo
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