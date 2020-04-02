Конкурент Tesla Model S проїхав без підзарядки понад 640 км

У найближчому майбутньому на ринку повинен з'явитися електричний седан Lucid Air, який складе конкуренцію своєму "земляку" Tesla Model S. І для цього у нього є всі задатки.

Зокрема, нещодавно компанія Lucid провела випробування нового Air з метою визначення запасу ходу автомобіля в реальних умовах. Результати цього тесту виявилися вражаючими.

Lucid Air Скріншот відео

Електрокар зміг проїхати на одному заряді понад 640 км – таку відстань він подолав від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. Наступного дня експеримент повторився за тим же маршрутом, і автомобіль знову проїхав стільки ж кілометрів, не потребуючи "підживлення". Під час руху машини по шосе швидкість переважно становила трохи більше 100 км/год.

У Lucid Air використовується батарея на 110 кВтг, що досить немало, проте в компанії наголошують, що секрет "дальнобійності" полягає скоріше не в ємності, а ефективності роботи АКБ (читай, оптимізації витрати енергії). При цьому Air на сьогодні є єдиним електрокаром, чия акумуляторна система працює під напругою у 900 вольт.

Lucid Air cnet.com

До речі, запас ходу Tesla Model S на одному заряді складає трохи більше 600 км.

Lucid Air повинен дебютувати на ринку до кінця року – спочатку його прем'єра була запланована на серпень цього року, але в світлі останніх подій у світі її вирішили перенести. Як очікується, мінімальна ціна цього електрокара становитиме 60 000 доларів – за ці гроші запропонують версію з акумулятором на 75 кВтг. А ось модифікація з вищезазначеним 110-кіловат-годинним блоком обійдеться помітно дорожче.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що журналісти визначили, наскільки реальний пробіг електрокарів відрізняється від заявленого.

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