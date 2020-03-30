"Кладовище" нових електромобілів VW росте з кожним днем. Відео

Ще в листопаді минулого року Volkswagen почав випуск своєї нової "революційної" моделі – електромобіля ID.3. Однак поставки новинки ще не почалися – з вимушеної причини екземпляри, що випускаються, складують під відкритим небом.

Вся річ у тім, що у нового VW ID.3 виникли проблеми, пов'язані з програмним забезпеченням. Спочатку компанія розробила для цього електрокара свою "цифрову платформу" з безліччю цікавих можливостей на зразок оновлень "по повітрю", однак через поспіх та обмежений бюджет вона виявилася неякісною (підсистеми не хочуть працювати одна з одною, тому їзда на авто є неможливою в прямому сенсі слова). Джерело всередині концерну розповіло виданню Süddeutsche Zeitung, що через це ситуація навколо ID.3 склалася катастрофічна, автомобіль ще далекий до поняття готового продукту: по-суті, він являє собою напівфабрикат – "залізо" без необхідного електронного софту.

VW ID.3 volkswagen-newsroom.com

Зрозуміло, виробник не збирається постачати VW ID.3 в такому вигляді, тому ті, моделі, що виходять з конвеєра, збираються на великому складі під відкритим небом неподалік від Лейпцига (федеральна земля Саксонія) в очікуванні "кращих часів". Нещодавно це "тимчасове кладовище" потрапило у поле зору очевидців, і, судячи з фото та відео, електрокарів там накопичилося вже чимало.

"Тимчасове кладовище" нових VW ID.3

Яким чином вирішиться проблема з новим електромобілем, поки сказати складно. Зараз VW веде переговори з Dimler (материнська компанія Mercedes), щоб той допоміг колегам по цеху поставити проект на ноги. При цьому зараз ситуація обтяжується ще й спалахом коронавірусу, через яку було заморожено велику кількість операційних процесів.

Проте, VW сподівається, що незабаром йому вдасться реанімувати ID.3 і вже влітку розпочати його постачання. Однак заплановану партію у 100 000 од. до кінця року концерн навряд чи встигне реалізувати.

VW ID.3 volkswagen-newsroom.com

VW ID.3 volkswagen-newsroom.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Volkswagen поступово вирішив відмовлятися від автомобілів з ГБО.

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