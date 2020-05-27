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27 травня • оновлено в 10:06
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/ Електромобілі

Kia готує електромобіль, дешевший за Renault Sandero

2.1т
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У своєму інтерв'ю британському AutoExpress шеф європейського підрозділу Kia Еміліо Еррера розповів, що компанія вивчає перспективи виробництва субкомпактного міського електромобіля.

Рендер міського електромобіля Kia

Рендер міського електромобіля Kia

autoexpress.com

У електричного Citroen Ami скоро з'явиться конкурент з Південної Кореї. За словами Еррери, в компанії давно були плани по створенню бюджетного електрокара, прообразом якого стане концепт Kia Pop, показаний ще в 2010 році.

Концепт Kia Pop 2010 року

Концепт Kia Pop 2010 року

kia.com

Сучасні тенденції на європейському ринку, пандемія коронавируса і розвиток електричної інфраструктури змушують прискорити роботи в цьому напрямку.

Концепт Kia Pop 2010 року

Концепт Kia Pop 2010 року

kia.com

На думку топ-менеджера, жителям європейських мегаполісів, які зіткнулися з проблемою соціального дистанціювання, потрібна альтернатива громадському транспорту. Виходом в сучасних реаліях в компанії бачать в субкомпактних моделях на електротязі.

2021 Citroen Ami презентували в кінці лютого в Парижі

2021 Citroen Ami презентували в кінці лютого в Парижі

citroen.com

Додатковим стимулом для появи такої моделі у Kia став електричний Citroen Ami. Нагадаємо, що футуристичний електромобіль був презентований в кінці лютого цього року в Парижі.

У Франції та Італії Ami можна керувати за 14 років, а в інших країнах Європи – з 16-ти. Базова ціна новинки – 6900 євро (у Франції – 6000 євро з екобонусом від держави). Його також можна взяти в лізинг за 19,99 євро/місяць (при первинному внеску 2644 євро) або за 0,26 євро за хвилину – стільки ж коштує електроскутер в Парижі. Схожу програму фінансування мають намір використовувати і в компанії Kia.

2021 Citroen Ami пропонується у Франції за ціною 6000 євро

2021 Citroen Ami пропонується у Франції за ціною 6000 євро

citroen.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Китаї концерни General Motors і SAIC активно виводять на ринок субкомпактні бюджетні електромобілі під брендами Wuling і Baojun.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Південна Корея
Теги
електромобілі Kia Citroen нові авто новини авто
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