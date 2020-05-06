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6 травня • оновлено в 23:13
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Катафалк Tesla: в останню путь з турботою про екологію

1.7т
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Британська компанія Brahms Electric Vehicles, що спеціалізується на виробництві автомобілів для ритуальних послуг, готує катафалк на базі Tesla Model S.

Катафалк базі Tesla Model S від компанії Brahms

Катафалк базі Tesla Model S від компанії Brahms

electrichearse.co.uk

Варто відзначити, що компанія Brahms Electric Vehicles є піонером використання електромобілів для ритуальних послуг. Свого первістка в цій області – Nissan Leaf Electric Hearse компанія представила ще в 2011 році.

Ритуальний Nissan Leaf від компанії Brahms

Ритуальний Nissan Leaf від компанії Brahms

electrichearse.co.uk

Автомобіль виглядає дуже незвично за рахунок того, що кузов машини асиметричний – з лівого боку звичні двері і центральну стійку замінили великим скляним люком. А труну в такий Leaf встановлюється по діагоналі, займаючи місце поруч з водієм.

Влітку нинішнього року компанія Brahms презентує Leaf Hearse нового покоління

Влітку нинішнього року компанія Brahms презентує Leaf Hearse нового покоління

electrichearse.co.uk

В цьому році компанія готує відразу два нових проекти еко-катафалків – 6-метровий Tesla Model S і Nissan Leaf нового покоління. Зокрема, Tesla S буде запропонована в двох варіантах – з батареєю ємністю 60 або 75 кВтг. Залежно від цього запас ходу буде варіюватися від 270 до 320 км. Вартість еко-катафалка стартує з позначки 140 тисяч фунтів (160 тис. Євро).

Кілька років тому свої версії катафалків на базі Tesla Model S презентували RemetzCar з Голландії та німецька компанія Binz.

Катафалк на базі Tesla голландської компанії RemetzCar

Катафалк на базі Tesla голландської компанії RemetzCar

electrichearse.co.uk

Катафалк на базі Tesla німецької компанії Binz

Катафалк на базі Tesla німецької компанії Binz

electrichearse.co.uk

Як писав раніше OBOZREVATEL, рідкісний універсал на базі Mercedes-Benz S-Class продається в США.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
Nissan Tesla електромобілі новини авто тюнінг
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