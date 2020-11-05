КамАЗ показав на відео безпілотний електромобіль 'Човник'

Компанія КамАЗ продемонструвала вантажний безпілотний електромобіль "Човник".

Про це повідомляє прес-служба виробника. КамАЗ 3373 "Човник" представляє собою електричну вантажну платформу з тентом. Розміри "Човника" – 8000х2500х4000 мм. Приблизно такі ж габарити має звичайний середньотоннажний вантажівка КамАЗ 4308. Але, на відміну від будь-якого іншого вантажного автомобіля, "Човник" не має кабіни. Це не тільки спрощує і здешевлює конструкцію, але і дозволяє використовувати весь корисний простір вантажної платформи.

При основній своїй масі 8 тонн, "Човник" здатний перевозити до 10 тонн вантажів. Завдяки повнокерованому повнопривідному шасі безпілотник має невеликий радіус розвороту, а також здатний рухатися по діагоналі, в так званому режимі "краба".

У рух "Човник" призводить синхронний електродвигун на постійних магнітах, а живлення для нього забезпечує батарея енергоємністю 60 кВтг. Максимальна швидкість обмежена 40 км/год, а запас ходу при повністю зарядженій АКБ становить 50 км. Безпілотник призначений для використання на закритих територіях, тому таких показників цілком достатньо для виконання локальних вантажоперевезень.

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