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22 травня • оновлено в 15:53
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Jeep має намір серйозно зайнятися електромобілями

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У своєму інтерв'ю австралійському порталу CarExpert шеф-дизайнер Jeep Марк Аллен розповів про плани компанії.

Jeep Wrangler в версіях Sahara Unlimited і Rubicon Unlimited

Jeep Wrangler в версіях Sahara Unlimited і Rubicon Unlimited

media.fcaemea.com

За словами топменеджера, в компанії розглядають можливість перевести свої повнопривідні всюдиходи на електротягу. "Коли ми говоримо про ключові моделi, такi як Wrangler, для нас не має значення, звідки береться потужність, головне, що вона відправляється на всі чотири колеса", – коментує Аллен.

На відміну від класичних позашляховиків з ДВС, реалізувати повний привід в електромобілях можна по-різному. Наприклад, встановити по невеликому електромотору на кожну вісь або використовувати мотор-колеса.

Jeep Wrangler Rubicon Unlimited

Jeep Wrangler Rubicon Unlimited

media.fcaemea.com

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Різноманітність конструктивних схем і можливість керувати величиною крутного моменту на кожному з коліс відкривають для повнопривідних позашляховиків нові перспективи. Крім того, доступність 100% моменту безпосередньо зі старту дозволяє відмовитися від необхідності понижувальної коробки.

Гібридні Jeep Renegade 4xe і Jeep Compass 4xe

Гібридні Jeep Renegade 4xe і Jeep Compass 4xe

media.fcaemea.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про гібридну версію Wrangler 4xe, яка стане третьою моделлю в сімействі PHEV поряд з кросоверами Compass 4xe і Renegade 4xe. Крім того, на актуальних Wrangler вже використовується "м'яке" гібридна система (mild-hybrid), що отримала назву eTorque.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Jeep гібрид електромобілі нові авто новини авто
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