Jaguar готує флагманський електричний кросовер J-Pace

Британська компанія Jaguar продовжує розвивати свій електричний напрям і наступним кроком стане поява флагманського кросовера на електротязі – J-Pace.

Про це повідомляє Auto Express. Після успішного запуску моделі I-Pаce в компанії планують із часом перевести весь модельний ряд на електрику. На розробку та виробництво електромобілів у компанії вже виділили інвестиції в розмірі одного млрд фунтів стерлінгів.

Одним із елементів стратегії розвитку стане новий електричний кросовер, який за своїми характеристиками та розмірами буде порівнянний з основним конкурентом – американським Tesla Model X.

Відповідно до сучасної індексації автомобіль отримає позначення J-Pace, а в його основі буде лежати нова платформа компанії, яку також отримає наступне покоління флагманського седана XJ. Випуск новинки планується організувати на заводі Jaguar у Касл Бромвіч, де буде сконцентровано виробництво всіх електричних моделей компанії.

За попередніми даними, топверсія J-Pace отримає повний привід та батарею енергоємністю 100 кВтч, яка дозволить долати на одній зарядці не менш ніж 300 миль (482 км). Покупцям також будуть запропоновані менш енергоозброєні версії моделі.

Новий представник сімейства Jaguar успадкує окремі стилістичні елементи від кросоверів I-Pace та F-Pace. Крім того, очікується, що він отримає закриту передню частину кузова без звичного для машин із ДВЗ облицювання радіатора та вузькі світлодіодні фари.

Крім великого електричного кросовера, у компанії розглядають можливість створення компактної моделі EV, яка за своїми розмірами буде порівнянна або менша за нинішнього E-Pace.

"Розмірковуючи про те, що відбувається у світі, я хотів би робити автомобілі меншого розміру, більш ефективні й ті, що володіють усіма притаманними Jaguar якостями: на які приємно дивитися, з фантастичним інтер'єром та які просто класно водити", – коментує головний дизайнер Jaguar Джуліан Томпсон у своєму інтерв'ю Auto Express.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у компанії Land Rover працюють над створенням компактного кросовера, а їхні колеги з Jaguar мають намір ефектно відзначити 60-річчя культової моделі Е-Type.