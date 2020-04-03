І в театр, і за картоплею: Porsche готує універсальний електромобіль

Компанія Porsche готується поповнити сімейство електромобілів черговою новинкою. На цей раз в Заполяр'ї підловили закамуфльований універсал Taycan Cross Turismo.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
Поки українці масово скуповують електричні спорседани Taycan, в Швеції фахівці компанії з Цуффенхаузена проводять дорожні випробування універсалу на його базі.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
Не варто очікувати будь-яких змін в салоні або в дизайні передньої частини машини. Більшу частину елементів інтер'єру та екстер'єру будуть запозичені у серійного Taycan.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
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Зокрема, в базову комплектацію увійде мультимедійна система з 10,9-дюймовим сенсорним екраном, управляти якою можна буде голосом, а для пасажира в якості опції можна буде замовити окремий екран.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
Версія Turbo S отримає в своє розпорядження 762-сильний (560 кВт) силовий агрегат, здатний видавати крутний момент величиною 1050 Нм. З його допомогою на розгін до першої "сотні" буде потрібно не більше 3 секунд. Крім того, покупцям будуть доступні ще дві версії – потужністю 571 і 530 к.с.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
Презентація новинки очікується в другій половині року, а перші товарні екземпляри з'являться ближче до кінця року.
Як писав раніше OBOZREVATEL, на українських дорогах вже помічені перші Taycan.
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