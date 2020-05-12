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12 травня • оновлено в 20:13
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Hyundai 45 поступово розкриває свою суть

1.2т
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Новий електромобіль Hyundai 45 проходить дорожні випробування, але тестові машини все більше знаходять виробничі форми, а новинка все ближче наближається до свого дебюту.

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

motor1.com

У дизайні передньої частини вгадується концепт 45, представлений восени 2019 року на автошоу у Франкфурті.

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV отримав оригінальну світлотехніку

Концепт Hyundai 45 EV отримав оригінальну світлотехніку

hyundai.com

Правда, на серійної моделі фари головного світла будуть являти собою не окремi світлодіоди, а компактні блок-фари.

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV

Концепт Hyundai 45 EV

hyundai.com

У профіль серійна модель 45 ще більше схожа на однойменний концепт. На деяких фото видно глибокі виштамповки уздовж дверей, які роблять вигляд машини більш цікавим.

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV

Концепт Hyundai 45 EV

hyundai.com

Передня і задня стійки створюють спортивний силует, а чорна окантовка стекол повинна візуально відокремити дах від кузова.

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV

Концепт Hyundai 45 EV

hyundai.com

Ззаду на місці стандартних встановлені тимчасові ліхтарі, без яких на дорогу не можна виїжджати, але на серійної моделі вони будуть більшими й виразнішими. В цілому ж дизайн кросовера збереже стилістику мінімалізму.

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

Тестовий прототип Hyundai 45 EV

motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV

Концепт Hyundai 45 EV

hyundai.com

На жаль, на нових ілюстраціях салону не видно, але можна припустити, що він буде більш традиційним, ніж на концепті.

Футуристичний салон концепту Hyundai 45 EV

Футуристичний салон концепту Hyundai 45 EV

hyundai.com

Салон концепту Hyundai 45 EV

Салон концепту Hyundai 45 EV

hyundai.com

Модель 45 буде використовувати глобальну електричну платформу Hyundai. Поки ніяких технічних даних про новинку немає, але вже можна з упевненістю сказати, що автомобіль отримає два електромотора, по одному на кожну пару коліс, щоб забезпечити моделі повний привід.

Як розповідав раніше OBOZREVATEL, в цьому році можна очікувати дебют кількох новинок від Hyundai, в тому числі, моделі 45.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
електромобілі кросовер новини авто Hyundai
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