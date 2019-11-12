Гроза Nissan Leaf і Renault Zoe: китайський електромобіль за 19 тис. євро

Aiways U5 – новий китайський кросовер із електромотором. Модель вже сертифікована в Європі. Продажі заплановані на початок 2020 року.

Як стало відомо OBOZREVATEL, китайський електромобіль Aiways U5 буде представлено в європейських країнах, в яких визначені найвищі державні субсидії на купівлю електрокарів.

Зовнішність Aiways U5 можна описати як технологічну і самобутню ai-ways.com

Наприклад, в Німеччині їхній розмір підвищили до 6 тис. євро. З урахуванням такої знижки Aiways U5 коштуватиме всього 19 тис. євро! Для порівняння, там же, щоб придбати "Ніссан Ліф" з урахуванням субсидій знадобться трохи більш ніж 30 тис. євро.

Цікаво, що, окрім привабливої ціни, у новинки є і завидні характеристики. Електромотор, який приводить у рух передні колеса, видає 190 к.с. У базовій версії з батареєю ємністю 63 кВт/год запас ходу складає 460 км.

Панорамне скління і ліхтарі через всю корму – сучасний дизайн в Aiways U5 всюди ai-ways.com

Але за доплату доступний другий блок на 18 кВт/год. В цьому разі сумарна дальність пробігу дорівнює 560 км. Варто зазначити, що китайські бренди для підрахунку використовують застарілий сертифікат NEDC. В реальності 560 км можуть перетворитися на 400, що однаково є гарною пропозицією для бюджетного електромобіля.

Електромобіль Nissan Leaf – один з головних суперників Aiways U5 в Європі nissan-global.com

Крім того, завдяки довжині 4,68 м і колісній базі 2,8 м кросовер Aiways U5 вдався не таким вже й компактним. Водночас дизайн досить самобутній – китайський автомобіль нікого не копіює.

Інтер'єр Aiways U5 вийшов сучасним і без традиційних для китайських авто прикрас ai-ways.com

Те ж стосується і салону – передня панель має вигляд акуратний і сучасний. Кнопки замінили сенсорними органами управління, а за головні функції відповідає великий центральний екран, який пасує до цифрового щитка приладів.

У Китаї продажі Aiways U5 стартують наприкінці листопада. Мабуть, від успішного запуску новинки на домашньому ринку залежатиме подальша доля проєкту.

Як розповідав OBOZREVATEL :

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