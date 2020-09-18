General Motors розповів про електричну платформу Ultium Drive

Концерн General Motors поділився інформацією про нову електричну платформу. Вона ляже в основу майбутніх електрокарів американського виробника.

Про це повідомляє пресслужба концерну. Сімейство Ultium Drive являє собою п'ять взаємозамінних модулів і три електродвигуни з різними характеристиками.

Такий асортимент дасть змогу підібрати оптимальну потужність (від 235 до 1000 к.с.), крутний момент і енергоефективність силового агрегату. Крім того, завдяки модульності конструкції платформа Ultium Drive може використовуватися як для моно-, так і для повнопривідних моделей авто, спорткарів і повнорозмірних позашляховиків.

Платформа Ultium Drive використовуватиметься на всіх наявних у портфоліо концерну автомобілях – Chevrolet, Cadillac, GMC і Buick. Причому першим модульну платформу отримає анонсований на початку нинішнього року електричний пікап GMC Hummer. За даними виробника, новинка оснащуватиметься найбільш потужною 1000-сильною версією силового агрегату. Також, за інсайдерською інформацією, в компанії ведуться роботи зі створення електричної версії Chevrolet Corvette.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн має намір поставляти елементи модульної платформи іншим виробникам. Зокрема, нещодавно було підписано угоду з американською компанією Nikola Motors, яка готується представити електричний пікап Badger. Також у розроблені компонентів платформи Ultium Drive бере участь відома японська компанія Honda, яка активно розвиває програму електрифікації свого модельного ряду.