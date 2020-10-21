General Motors представив електромобіль Hummer і назвав його ціну

Концерн General Motors офіційно представив новий Hummer. Це ім'я електричного пікапа, який продаватиметься під маркою GMG. Уже відомі всі характеристики новинки, дата її виходу на ринок і ціни.

Фото і подробиці про GMC Hummer EV (повна назва машини) опублікувала пресслужба виробника. Повідомляється, що новинка надійде в продаж восени 2021 року.

Електричний пікап Hummer EV буде представлений у декількох версіях, і в найпотужнішій із них він оснащується трьома електродвигунами віддачею 746 кВт / 1014 л.с. і 15 592 Нм (слабші варіанти, які з'являться пізніше, отримають два електромотори). Із такою силовою установкою утилітарна машина прискорюється від 0 до 60 миль на годину (96 км / год) лише три секунди.

Автомобіль використовує батарею, яка складається з 24 блоків, її вистачає на 563 км пробігу. Також пікап отримав високопродуктивний режим Watt Freedom (Свобода ват) і систему CrabWalk (режим краба), що повертає задні колеса. Максимальна глибина подолання броду становить 610 мм.

Крім того, в оснащення GMC Hummer EV входять знімні панелі даху, адаптивна пневмопідвіска, 35-дюймові шини Goodyear Wrangler Territory (також доступні 37-дюймові шини), інформаційно-розважальна система з екраном на 13,4 дюйма, цифрова приладова панель діагоналлю 12,3 дюйми, камери UltraVision.

Випускатиме новинку завод GM у Гемтремці в Детройті, ціни починаються від 79 990 доларів (всього запропонують чотири модифікації). На старті продажу буде доступна версія Edition 1 за ціною 112 595 доларів, варіант EV3X вийде восени 2022 року з цінником в 99 995 доларів, EV2X (з двома електродвигунами) буде доступний навесні 2023 року за ціною 89 995 доларів, а найдешевший варіант – EV2 , також з двома моторами – прибуде лише навесні 2024 року і він-то якраз і виявиться найдешевшим варіантом – за 79 995 доларів.

General Motors припинила продажу оригінального Hummer в 2010 році. Причиною послужило падіння попиту на модель через через рецесію та високі ціни на паливо. Це призвело до того, що в 2009 році Hummer оголосив про банкрутство.

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