Geely-Volvo створили електромобіль із запасом ходу 750 км

В кінці цього місяця на Пекінському автосалоні компанія Geely представить електричний кросовер під маркою Lynk & Co. Поки автомобіль носить кодову назву DC1E, а його характерною рисою стане значний запас ходу. Уже є перші фото новинки – їх опублікував сам виробник.

У створенні нової моделі брали участь фахівці Volvo (нагадаємо, шведська марка належить "Джилі"). Сайт Carscoops пише, що в основі моделі лежить нова модульна платформа Pure Electric Modular Architecture (PMA) – її отримають також майбутні електромобілі Geely, Volvo і Polestar.

Також відомо, що електрокар оснастять батареєю ємністю 100 кВтг. У повноприводному виконанні автомобіль зможе проїжджати на одному заряді 635 км, а в переднеприводном варіанті – 725 км за циклом NEDC.

З точки зору дизайну Lynk & Co DC1E буде примітний висувними ручками, безрамковими стеклами і спойлером на даху. Також він отримає повністю світлодіодну оптику.

Всі подробиці про новинку стануть відомі в день прем'єри 26 вересня.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Kia випустить 7 електромобілів в найближчі 7 років.