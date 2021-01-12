Geely об'єднає зусилля з Baidu для створення електромобілів

Китайський холдинг Geely офіційно анонсував партнерство з інтернет-гігантом Baidu зі створення нового бренду електромобілів.

Про це повідомляє портал Carscoops. Спільний проект спрямований на створення абсолютно нового бренду, який сконцентрує зусилля на дослідженнях та розробці електромобілів з автономним керуванням.

В рамках партнерства між Geely та Baidu в якості основи для нових електричних моделей буде використовуватися "відкрита" платформа для електромобілів Sustainable Experience Architecture (SEA), презентована у вересні 2020 року.

Baidu внесе свій вклад в розвиток інтелектуального водіння та автономних технологій. Це означає, що електромобілі, які будуть випускатися новим підрозділом, будуть оснащені повним портфелем технологій Baidu, включаючи систему автономного управління Apollo, DuerOS для Apollo та Baidu Maps.

Нагадаємо, що компанія Baidu веде розробки автомобілів з автопілотом з 2013 року. У 2014 році компанія показала дослідні зразки на базі BMW, а в 2016-му були представлені експериментальні прототипи на основі моделей BYD, Chery та Foton.

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