Fiat Ducato отримав модифікацію Electric

Підрозділ FIAT Professional, що відповідає в концерні FCA за комерційну гаму, представив перший в історії повністю електричний фургон Ducato.

2021 FIAT Ducato Electric. фото: fiatprofessional.com

Автомобіль розроблений і спроектований на основі звичайної версії популярного сімейства і буде доступний у всіх варіантах, які пропонуються з традиційними ДВС. Незважаючи на свою повністю електричну силову установку, новинка забезпечує аналогічну вантажопідйомність і місткість вантажного відділення, що і звичайні Ducato. Зокрема, електрокар здатний перевозити вантажі масою до 1950 кг, а корисний простір салону в залежності від версії варіюється від 10 м3 до 17 м3.

2021 FIAT Ducato Electric. фото: fiatprofessional.com

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Ducato Electric буде доступний в декількох варіантах ємності літій-іонної батареї (47 кВтг і 79 кВтг), яка дозволить подолати відстань відповідно 220 або 360 км (по циклу NEDC). У рух автомобіль приводить електромотор потужністю 90 кВт (122 к.с.), а крутний момент 280 Нм доступний відразу після старту.

2021 FIAT Ducato Electric. фото: fiatprofessional.com

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