Головна Новини
22 травня • оновлено в 09:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Електромобілю Tesla Model 3 відрізали дах за $40 000

825
Читати матеріал російською

Тепер електромобіль Tesla Model 3 може бути не тільки седаном – при бажанні його можна перетворити на кабріолет, причому зробити це не "аби як", а за всіма канонами інженерії. Щоправда, коштує така операція не дешево.

Переробкою седана Tesla Model 3 на "відкривачку" займається каліфорнійська компанія Newport Convertible Engineering (NCE), досвід якої в справі створення подібних авто вже налічує 37 років. На прикладі червоної Тесли вона показала, як виглядає "трійка" в кузові кабріолет.

Кабріолет Tesla Model 3

Кабріолет Tesla Model 3

newportconvertible.com

Якщо замовник побажає дах з ручним механізмом управління, йому необхідно буде заплатити 29 500 доларів, а якщо потрібен дах з електроприводом – 39 500 доларів. В обох випадках встановлюється м'який верх.

Кабріолет Tesla Model 3

Кабріолет Tesla Model 3

newportconvertible.com

Оскільки процес переобладнання робиться з усією скрупульозністю справи, власнику потрібно буде почекати машину від 2 до 3 місяців. На шляху до кабріолету Model 3 переживає цілих 7 виробничих етапів: зачистку салону, посилення кузова, "підгонку" дизайну, проектування нових компонентів, вибір оббивки, установку даху і, нарешті, водні випробування, а також дорожні випробування. Розробники гарантують, що після такого перевтілення електрокар зберігає свою структурну цілісність.

Кабріолет Tesla Model 3

Кабріолет Tesla Model 3

newportconvertible.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в виробництво відправився черговий конкурент Tesla – на цей раз від Xiaomi.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Tesla авто нові авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто Електромобілі

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги