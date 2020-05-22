Електромобілю Tesla Model 3 відрізали дах за $40 000

Тепер електромобіль Tesla Model 3 може бути не тільки седаном – при бажанні його можна перетворити на кабріолет, причому зробити це не "аби як", а за всіма канонами інженерії. Щоправда, коштує така операція не дешево.

Переробкою седана Tesla Model 3 на "відкривачку" займається каліфорнійська компанія Newport Convertible Engineering (NCE), досвід якої в справі створення подібних авто вже налічує 37 років. На прикладі червоної Тесли вона показала, як виглядає "трійка" в кузові кабріолет.

Кабріолет Tesla Model 3 newportconvertible.com

Якщо замовник побажає дах з ручним механізмом управління, йому необхідно буде заплатити 29 500 доларів, а якщо потрібен дах з електроприводом – 39 500 доларів. В обох випадках встановлюється м'який верх.

Кабріолет Tesla Model 3 newportconvertible.com

Оскільки процес переобладнання робиться з усією скрупульозністю справи, власнику потрібно буде почекати машину від 2 до 3 місяців. На шляху до кабріолету Model 3 переживає цілих 7 виробничих етапів: зачистку салону, посилення кузова, "підгонку" дизайну, проектування нових компонентів, вибір оббивки, установку даху і, нарешті, водні випробування, а також дорожні випробування. Розробники гарантують, що після такого перевтілення електрокар зберігає свою структурну цілісність.

Кабріолет Tesla Model 3 newportconvertible.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в виробництво відправився черговий конкурент Tesla – на цей раз від Xiaomi.

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