Електромобіль VW Transporter оцінили в 50 тисяч доларів

Компанії VW Commercial Vehicles і ABT Sportline оголосили про створення електричної версії оновленого Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє прес-служба компанії ABT. В рамках програми електрифікації модельного ряду комерційний підрозділ VW Commercial Vehicles спільно з німецьким тюнінговим ательє Abt представили фургон Abt e-Transporter 6.1.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

Автомобіль створений на базі оновленої версії популярної моделі VW Transporter. Новинка буде доступна в декількох варіантах виконання кузова – дліннобазний суцільнометалевий фургон, Kombi або Caravelle, а також з правим і лівим розташуванням керма.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

ABT e-Transporter 6.1 може мати запас ходу від 105 до 138 км (WLTP) в залежності від обмежувача максимальної швидкості – 120 або 90 км/год відповідно. У рух автомобіль буде приводити 113-сильний (83 кВт) електромотор, максимальний крутний момент якого досягає 200 Нм. Живлення йому забезпечить батарея ємністю 37,3 кВтг. Вага батареї становить 333 кг.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

Повністю зарядити батарею за допомогою пристрою на 7,2 кВт потрібно 5,5 годин. Потужний зарядний пристрій (50 кВт) дозволить отримати до 80% ємності батареї за 45 хвилин.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

Вантажопідйомність новинки становить від 977 до 1096 кг, а максимальний об`єм вантажного відділення може досягати 6,7 м3 в длиннобазной версії. Модифікації Kombi і Caravelle здатні взяти "на борт" до 9 чоловік.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

ABT e-Transporter 6.1 пропонується до замовлення як дилерами VW Commercial Vehicles, так і партнерами компанії ABT.

Повністю електричні версії Abt e-Caddy і е-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

Abt e-Caddy і е-Transporter 6.1 вже доступні до замовлення abt-sportsline.com

Ціна в Німеччині стартує з € 44 990 ($ 49 425) за фургон, € 49 623 ($ 54 515) за Kombi і € 56 475 ($ 62 050) за версію Caravelle. Крім того, машину можна взяти в лізинг, що обійде не менше € 459 ($ 505) на місяць.

Як писав раніше OBOZREVATEL, з лондонського таксі зробили електричний фургон.

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