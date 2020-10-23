Електромобіль FIAT отримав 'фішку' в дусі BMW і став дешевшим

Компанія FIAT представила незвичайну версію електромобіля 500, який дебютував в березні цього року. Новинка відрізняється додатковою дверцятами з правого боку, яка відкривається проти ходу руху – що цікаво, таку саму особливість має інший електрокар, BMW i3. Правда, у випадку з цим автомобілем дверцята є з обох сторін. Паралельно з цим виробник зменшив загальну вартість машини, додавши бюджетну версію.

Як пише Jalopnik, завдання третіх дверей в електромобілі FIAT – полегшити посадку на задній диван. Цей "доважок" збільшив масу автомобіля на 30 кг, при цьому він може відкриватися тільки тоді, коли розкриті двері переднього пасажира (оскільки у нього немає своєї ручки). Назва нової версії – Fiat 500 3 + 1 (індекс вказує на те, що у машини три основні двері і одна додаткова).

В іншому ж чотиридверний FIAT 500 ніяк не відрізняється від звичайної версії. Електрокар оснащений електродвигуном потужністю 87 кВт / 118 к.с. і батареєю ємністю 42 кВтг, якої вистачає на пробіг в 320 км по циклу WLTP. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,0 секунд, максимальна швидкість обмежена електронно на 150 км/год. Однак відтепер доступна більш скромна версія: з мотором на 70 кВт / 95 к.с. і батареєю на 23,8 кВтг. В даному випадку розгін до 100 км/год складає 9,5 сек, максимальна швидкість – 135 км/год.

На старті продажу 3+1 буде запропонована спеціальна версія під назвою La Prima, яка, серед іншого, оснащена повністю світлодіодним оптикою, адаптивним круїз-контролем, камерою кругового огляду і заднього виду, а також системою розпізнавання дорожніх знаків. Також в комплектацію входить інформаційно-розважальна система Connect5 з 10,25-дюймовим сенсорним екраном, що підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

Разом з виходом бюджетної версії змінилася і ціна FIAT 500. Так, якщо раніше найдоступніший варіант коштував 34 900 євро (зараз це, відповідно, топова модель), то тепер – 23 700.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що всю першу партію електромобіля Hummer розкупили за одну годину після прем'єри. При цьому варто він не дешево – понад 112 тис. доларів.