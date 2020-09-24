Електрокросовер VW ID.4 повністю розсекречено: відомі і ціни

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
3,2 т.
Електрокросовер VW ID.4 повністю розсекречено: відомі і ціни

Компанія Volkswagen повністю розсекретила електричний кросовер VW ID.4. Машину представили в декількох версіях, на які також були названі і ціни.

Volkswagen ID.4 є рідним братом іншого електрокросовера, який дебютував раніше – Skoda Enyaq iV. Він так само побудований на платформі MEB, однак більш компактний: довжина ID.4 становить 4585 мм, хоча колісна база аналогічна – 2765 мм. Багажник також трохи менше – 542 л проти 585 л у "Шкоди". Дорожній просвіт становить 210 мм.

Volkswagen ID.4.

А ось зовні і всередині VW ID.4 повторює, по суті, електричний хетчбек ID.3. Салон машини мінімалістичний, в центрі уваги – 5,3-дюймова цифрова приладова панель і 12-дюймовий екран мультимедіа з голосовим управлінням (остання – в топових версіях).

Volkswagen ID.4.

Зараз базова версія оснащена одним електродвигуном, розташованим на задній осі, потужністю 204 к.с. і 310 Нм. Двигун живиться від батареї ємністю 82 кВтг, яка обіцяє запас ходу 520 км за циклом WLTP. Розгін до 100 км/год становить 8,5 секунди, при цьому максимальна швидкість обмежена електронно на позначці 160 км/год. Пізніше гаму доповнять більш слабкими версіями – на 148 к.с. / 220 Нм, 170 к.с. / 235 Нм і 175 к.с. / 310 Нм з батареєю ємністю 55 кВтг.

Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.

Залежно від версії запас ходу VW ID.4 складе від 360 км до вищезазначених 520 км. Також виробник обіцяє, що 80% ємності батареї (нетто 77 кВтг, брутто 82 кВт - год) на швидкій зарядці можна "заправити" приблизно за 38 хвилин.

Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.

В оснащення електрокара входять адаптивний круїз-контроль, система утримання смуги руху, система автоматичного гальмування і світлодіодні фари (опціонально і світлодіодні матричні фари).

Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.

Поки в виробництво відправляються дві стартові версії – 1st і 1st Max. Це добре оснащені машини, ціни на які починається в Європі від 48 690 і 58 440 євро відповідно. Базова версія ID.4 Pro варто від 43 330 євро. Поставки моделі почнуться найближчими місяцями.

Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.
Volkswagen ID.4.

Згодом VW ID.4 надійде на ринки Китаю і США.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Tesla анонсувала електромобіль за 25 000 доларів.