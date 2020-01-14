Електрокар, що взяв на буксир Boeing, викликав ажіотаж на ринку

Електрокар Mini Cooper SE, який дебютував влітку 2019 року, виявився дуже затребуваним. На даний момент майже 100 000 осіб вже виявили бажання придбати новинку.

Як з'ясував OBOZREVATEL, станом на початок 2020 року Mini отримала понад 90 000 попередніх замовлень від потенційних клієнтів на новий Cooper SE. І це при тому, що ще у серпні кількість "броней" було менше у 2 рази – тоді до автовиробника надійшло 45 000 заявок.

Mini Cooper SE press.bmwgroup.com

Що цікаво, незадовго до прем'єри Cooper SE британці випустили ролик з новою машиною, який повинен був підігріти до неї інтерес, і, схоже, це спрацювало. У відео MINI показав здатності силової установки: електрокар взяв на буксир 150-тонний вантажний літак Boeing 777F, та успішно простягнув його кілька десятків метрів злітно-посадковою смугою. Ось як це було:

Виробництво електромобіля MINI стартувало у листопаді, перші клієнти отримають свої машини у березні 2020 року.

Mini Cooper SE press.bmwgroup.com

Mini Cooper SE press.bmwgroup.com

Основні технічні характеристики MINI Cooper SE:

місткість батареї: номінальна – 32,6 кВт/год, фактична – 28,9 кВт/год;

запас ходу за циклом EPA: 177 км;

запас ходу за WLTP: 200-232 км;

Енергоспоживання за WLTP: 15,5 кВтгод на 100 км;

потужність силової установки: 184 к.с. при 270 Нм крутного моменту;

розгін від 0 до 100 км/год: 7,3 сек;

максимальна швидкість: 150 км/год

Заряджання до 80% від трифазного зарядного пристрою: 2,5 год;

DC-зарядка до 80% при 50 кВт: 35 хв;

привід: передній;

об`єм багажника: 211 літрів.

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