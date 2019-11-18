Електрофургон у ретростилі cможет проїхати 320 км: фото й відео

Британський стартап Morris Commercial випускатиме електричний фургон у стилі ретро

Як стало відомо OBOZREVATEL, молода британська компанія Morris Commercial вирішила налагодити виробництво електричних розвізних фургонів. Натхнення для свого дітища дизайнери черпали в образі популярного в 50-і роки минулого століття автомобіля Morris J-Type.

У Великобританії представили легкий електричний фургон Morris JE, створений за мотивами Morris J-Type 50-х років morris-commercial.com

З урахуванням того, що в Великобританії мають намір істотно посилити контроль за шкідливими викидами в містах, найбільш перспективним найближчим часом стане легкий комерційний транспорт на електротязі. Саме цим і керувалися в Morris Commercial під час організації виробництва новинки.

Morris JE morris-commercial.com

Модель JE створена на модульній платформі та оснащена літій-іонною батареєю ємністю 60 кВт/год. Повна зарядка від побутової електромережі триває 8 годин, а з використанням потужного зарядного пристрою від 0 до 80% АКБ – менш ніж 20 хвилин. Запас ходу досягає 320 км.

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Morris JE morris-commercial.com

Для зниження ваги кузов автомобіля виконаний за каркасно-панельною технологією. На сталевий трубчастий каркас кріпляться панелі з легкого й міцного вуглепластику. Вантажопідйомність машини становить 1 тонну, а обсяг вантажного відсіку досягає 5,5 м3.

Morris JE має місткий вантажний відсік об'ємом 5,5 куб. м morris-commercial.com

Вартість новинки стартує з позначки 60 тисяч фунтів (70 тис. евро). Компанія планує випускати тисячу електричних фургонів на рік. Крім базової моделі, сімейство поповнять пікап, мікроавтобус та інші модифікації на електротязі.

Morris JE morris-commercial.com

Крім фургона Morris JE планується випускати і інші модифікації, в тому числі мікроавтобус та пікап morris-commercial.com

Оригінальний Morris Commercial J-Type випускався з 1949 до 1961 року, він розійшовся тиражем 50 тисяч примірників. Завдяки простій і невибагливій конструкції, J-Type користувався великою популярністю у представників малого бізнесу й різних державних служб.

Оригінальний Morris Commercial J-Type випускався з 1949 по 1961 рік morris-commercial.com

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