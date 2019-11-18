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18 листопада • оновлено в 14:15
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Електрофургон у ретростилі cможет проїхати 320 км: фото й відео

1.1т
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Британський стартап Morris Commercial випускатиме електричний фургон у стилі ретро

Як стало відомо OBOZREVATEL, молода британська компанія Morris Commercial вирішила налагодити виробництво електричних розвізних фургонів. Натхнення для свого дітища дизайнери черпали в образі популярного в 50-і роки минулого століття автомобіля Morris J-Type.

У Великобританії представили легкий електричний фургон Morris JE, створений за мотивами Morris J-Type 50-х років

У Великобританії представили легкий електричний фургон Morris JE, створений за мотивами Morris J-Type 50-х років

morris-commercial.com

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З урахуванням того, що в Великобританії мають намір істотно посилити контроль за шкідливими викидами в містах, найбільш перспективним найближчим часом стане легкий комерційний транспорт на електротязі. Саме цим і керувалися в Morris Commercial під час організації виробництва новинки.

Morris JE

Morris JE

morris-commercial.com

Модель JE створена на модульній платформі та оснащена літій-іонною батареєю ємністю 60 кВт/год. Повна зарядка від побутової електромережі триває 8 годин, а з використанням потужного зарядного пристрою від 0 до 80% АКБ – менш ніж 20 хвилин. Запас ходу досягає 320 км.

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Morris JE

Morris JE

morris-commercial.com

Для зниження ваги кузов автомобіля виконаний за каркасно-панельною технологією. На сталевий трубчастий каркас кріпляться панелі з легкого й міцного вуглепластику. Вантажопідйомність машини становить 1 тонну, а обсяг вантажного відсіку досягає 5,5 м3.

Morris JE має місткий вантажний відсік об'ємом 5,5 куб. м

Morris JE має місткий вантажний відсік об'ємом 5,5 куб. м

morris-commercial.com

Вартість новинки стартує з позначки 60 тисяч фунтів (70 тис. евро). Компанія планує випускати тисячу електричних фургонів на рік. Крім базової моделі, сімейство поповнять пікап, мікроавтобус та інші модифікації на електротязі.

Morris JE

Morris JE

morris-commercial.com

Крім фургона Morris JE планується випускати і інші модифікації, в тому числі мікроавтобус та пікап

Крім фургона Morris JE планується випускати і інші модифікації, в тому числі мікроавтобус та пікап

morris-commercial.com

Оригінальний Morris Commercial J-Type випускався з 1949 до 1961 року, він розійшовся тиражем 50 тисяч примірників. Завдяки простій і невибагливій конструкції, J-Type користувався великою популярністю у представників малого бізнесу й різних державних служб.

Оригінальний Morris Commercial J-Type випускався з 1949 по 1961 рік

Оригінальний Morris Commercial J-Type випускався з 1949 по 1961 рік

morris-commercial.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Peugeot представила фургон e-Expert на електротязі.

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Автор
Сергій Іванов Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
електромобілі новини авто
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