Електричну Alfa Romeo оцінили в пів мільйона доларів

Італійський стартап Totem Automobili представив перший екземпляр електричного рестомода Totem GT Electric, який оцінили в $510 350.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Totem Automobili показав своє бачення культового купе Alfa Romeo Giulia GTA 1965 року, причому, абсолютно нешкідливого для довкілля.

У березні поточного року компанія показала перші тизери новинки, а через 9 місяців на світ з'явився перший з 20-ти запланованих електрокарів.

За словами творців, від "донора" Alfa Romeo Giulia використовується тільки 10% компонентів, все інше розроблено і виготовлено заново. Наприклад, несуча структура кузова з алюмінію спроєктована спеціально для GT Electric. Для посилення конструкції в салон інтегрований каркас безпеки.

Замість 4-циліндрового бензинового двигуна в рух автомобіль приводить 518-сильний електромотор, крутний момент якого досягає 980 Нм. Його живить тягова батарея енергоємністю 50,4 кВтг з водяним охолодженням. Двигун перебуває в задній частині машини, а місце під капотом використовується для різних електричних компонентів. Запас ходу обіцяють не менш ніж 360 км.

За словами творців, на розгін до першої "сотні" електрокупе буде потрібно всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 245 км/год.

Totem Automobili взяв за основу класичні форми Alfa Romeo Giulia, але зробив сучасну інтерпретацію її вигляду. Зокрема, автомобіль став ширшим, а кузовні панелі виконані з вуглепластика, включаючи нове радіаторне облицювання, в яке імплантували квартет сучасних світлодіодних фар.

Інтер'єр виглядає просто, але привабливо. Пара карбонових "ковшів" отримали оригінальну шкіряну обробку. Приладова панель виконана в стилі автомобілів 60-х, а вся інформація для водія виводиться на два невеликих цифрових круглих дисплея в окладах з полірованого алюмінію. На догоду стилю в інтер'єрі широко використовуються декоративні деталі з полірованого алюмінію, є класичний "ручник" і важіль перемикання режимів роботи електричної трансмісії в ретро стилі з алюмінієвим набалдашником.

Перші покупці отримувати свої Totem GT Electric влітку наступного року. Незважаючи на солідний "цінник" в €430 000 ($510 350), на більшу частину машин, які планується виготовити, вже є замовлення.

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