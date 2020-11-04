Електричний Opel гасили в Німеччині 5 годин: унікальне відео

Унікальним відео гасіння електромобіля Opel поділилися німецькі журналісти.

Повне відео виклали на порталі Emergency-Report. Пожежа сталася в місті Лангенфельд в Німеччині.

Відповідно до звіту, Opel Ampera-e (європейська версія Chevrolet Bolt EV) була підключена до зарядного пристрою. З невідомої причини почалося загоряння електромобіля.

Пожежна бригада прибула на місце події о першій годині ночі і приступила до гасіння авто. Незважаючи на всі зусилля, пожежа не вщухав і через деякий час перекинувся до задньої частини машини, де розташована батарея.

Цікаво, що незважаючи на те, що відбувається, у автомобіля працювала приладова панель!

Для запобігання повторного загоряння пожежники перемістили електромобіль в спеціальний контейнер, заповнений 5 тисячами літрів води.

Місія з гасіння закінчилася близько 6 години ранку. Таким чином процес зайняв 5 годин.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , електромобіль Chevrolet згорів через 1,5 року після покупки.