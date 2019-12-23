Електричний Mercedes Sprinter поїхав відразу на двох батареях

Підрозділ Mercedes-Benz Vans запустив виробництво довгоочікуваної моделі – електричну версію фургона Sprinter. У зв'язку з цим були розкриті остаточні характеристики моделі.

Поточне покоління Sprinter Mercedes-Benz представив на початку 2018 року, і вперше в історії модель отримала не тільки двигуни внутрішнього згоряння, але й електропривод. Звичайні версії стали на конвеєр ще у 2018 році, а ось електричний варіант eSprinter, як з'ясував OBOZREVATEL, дістався до виробничих цехів тільки у грудні 2019 року.

Mercedes eSprinter відправився у виробництво media.daimler.com

Mercedes-Benz eSprinter розроблений для широкого спектра міських транспортних завдань. Тому він пропонується тільки в одній версії – фургон з високим дахом, максимальна вага якого становить 3500 кг. Максимальний обсяг завантаження становить 10,5 кубометрів, що відповідає звичайному Sprinter, оснащеному ДВЗ. Ще однією особливістю електричного "Спринтера" є дві технічні конфігурації, і відрізняються вони батареями.

Mercedes eSprinter надійшов у виробництво media.daimler.com

Mercedes eSprinter надійшов у виробництво media.daimler.com

У Mercedes-Benz eSprinter використовується один електромотор потужністю 85 кВт з крутним моментом 295 Нм, який передає тягу на передню вісь. Стандартною є батарея ємністю 55 кВт/год, її вистачає на подолання відстані в 168 км. Друга АКБ – на 35 кВт/год, з нею фургон проїжджає 115 км. У першому разі вантажопідйомність машини становить 891 кг, а в другому вона збільшується до 1045 кг.

Mercedes eSprinter надійшов у виробництво media.daimler.com

Mercedes eSprinter надійшов у виробництво media.daimler.com

Mercedes eSprinter надійшов у виробництво media.daimler.com

Зарядка акумуляторів до повної ємності за допомогою бортового зарядного пристрою на 7,4 кВт триває приблизно 6 год для обох версій. Також є функція швидкої зарядки, яка дозволяє заряджати АКБ до 80% за 30 хвилин. Максимальна швидкість eSprinter встановлюється на позначці 80, 100 або 120 км/год, залежно від побажань клієнта.

Mercedes eSprinter надійшов у виробництво media.daimler.com

Mercedes eSprinter надійшов у виробництво media.daimler.com

Mercedes eSprinter надійшов у виробництво media.daimler.com

Mercedes eSprinter надійшов у виробництво media.daimler.com

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Нарешті, для Mercedes-Benz eSprinter є три режими водіння: "E +", "E" і "C" (від найбільш економічного до динамічного), а також чотири режими рекуперації енергії: від "D-", "D", " D + "до" D ++ "(наприклад, за допомогою" D- "можна керувати розгоном і уповільненням руху тільки однієї педаллю).

Mercedes eSprinter відправився у виробництво media.daimler.com

На ринок Mercedes-Benz eSprinter надійде наступного року.

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