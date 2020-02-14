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14 лютого • оновлено в 10:39
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Електричний кросовер VW виїхав на дороги під виглядом Opel

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Компанія VW продовжує тестувати свій наступний електромобіль – кросовер ID.4. Щоб новинку розсекретили завчасно, її замаскували під ... Opel.

Фотографії прототипу, який борознить засніжені дороги Європи, опублікував ресурс Carscoops. Не дивлячись на те, що новинка явно копіює зовнішній вигляд Grandland X (за рахунок "хитрої" плівки), в ній можна розгледіти риси майбутнього ID.4. Але, що цікаво, це вже друга версія псевдо-Опеля від Volkswagen: раніше компанія з Вольфсбурга вже випробовувала ID.4 під виглядом Opel, проте тоді маскування була не таким очевидним.

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

carscoops.com

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Як би там не було, але обман не вдався і у другрий раз– фотошпигунів, які не перший рік знімають автомобілі в камуфляжі, складно обдурити.

Opel Grandland X

Opel Grandland X

opel.de

Що ж стосується самого електричного кросовера VW ID.4, він буде максимально уніфікований з хетчбеком ID.3. З останнім його буде об'єднє платформа MEB, батареї об`ємом 45, 58 кВт і 77 кВт/год (їх буде вистачати на запас ходу в 330, 420 і 550 км відповідно); а ось в плані двигуна SUV буде дещо відрізнятися: вже в базі він отримав двомоторнe силову установку: спереду пропишеться мотор на 110 к.с., а ззаду – потужністю 204 к.с. За розмірами Volkswagen ID.4 буде близький до Tiguan.

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

carscoops.com

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

carscoops.com

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

carscoops.com

Дебютує новий електромобіль Фольксваген в червні цього року на автосалоні в Детройті. Спочатку, в 2021 році, новинку почнуть випускати в Європі, а потім, у 2022-му, вона відправиться на конвеєр e США.

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

carscoops.com

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

carscoops.com

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

Volkswagen ID.4, замаскований під Opel

carscoops.com

До речі, як уже повідомляв OBOZREVATEL, паралельно Volkswagen тестує новий Caddy. Його також замаскували під інше авто – одну з моделей Renault.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
фотографии нові авто Volkswagen електромобілі
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