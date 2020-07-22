Електричний кросовер Hyundai відчутно сколихнув ринок

Електричний кросовер Hyundai Kona Electric подолав важливий психологічний рубіж – по всьому світу було продано понад 100 000 екземплярів цієї моделі. І це лише за два з невеликим роки (з моменту виходу машини на ринок).

Як повідомив виробник, станом на 30 червня цього року Hyundai Kona Electric був проданий в кількості 103 719 шт. З них понад три чверті знаходяться за межами рідної для кроса Південної Кореї.

Причина такої популярності – це один з найкращих електрокарів на ринку. За цей час Kona Electric завоювала безліч нагород, зокрема,"гайкращий компактний сімейний автомобіль" (Top Gear, 2020), "найкращий електромобіль" (US News & World Report, 2020); "найдоступніший електромобіль року" (Auto Express, 2018) і найкраща електрична силова установка (News & World Report, 2019).

На сьогодні Kona Electric пропонується в двох версіях – потужністю 100 кВт/136 к.с. та 150 кВт/204 к.с., а також батареями на 39 кВтгод і 64 кВтгод, .Максимальний запас ходу авто – 484 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що свій електричний кросовер готує компанія SsangYoung.