Електричний кросовер Ford викликав ажіотажний попит

За перший в історії бренду Ford електричним кросовером Mustang Mach-E внесли аванс 32 тисячі покупців.

Як стало відомо OBOZREVATEL, електричний кросовер Ford викликав великий інтерес у покупців. Всього два місяці пройшло з моменту світового дебюту електричного кросовера Ford Mustang Mach-E, а за машиною вже вишикувалася черга з 32 тисяч покупців, які внесли передоплату в розмірі $ 500.

Ford Mustang Mach-E вже зібрав 32 тисячі замовлень media.ford.com

Новини Електричний кросовер Ford представлений офіційно

За словами представників Ford, в цьому році компанія готова виготовити близько 50 тисяч електромобілів Mustang Mach-E, так що на цей рік залишилося всього 18 тисяч доступних до замовлення машин.

У цьому році планується виготовити 50 тисяч Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Звичайно ж, є ймовірність, що не всі покупці, які внесли заставу, реально придбають машину. Наприклад, відсоток відмов на Tesla Model 3 становить приблизно від 12 до 23 відсотків. Так що, якщо аналогічна тенденція буде справедлива для новинки від Ford, реальне число покупців складе близько 24-28 тисяч з нинішніх 32-х.

Салон Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Нагадаємо, що в цьому році Ford Mustang Mach-E буде доступний в п'яти версіях, включаючи початкову комплектацію з монопріводом, вартістю $43895 (без компенсації) і топової повнопривідної версії Mach-E GT з найбільш енергоємної батареєю, яку оцінили в $60500 (без компенсації) . Раніше в компанії Ford розповіли, що 80% замовлень припадає на версії з більш потужною батареєю.

Вартість Ford Mustang Mach-E в США починається з $ 43895. Після придбання електромобіля покупцеві виплачується компенсація в розмірі $ 7500. media.ford.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford має намір вкласти понад 40 мільйонів євро в завод з виробництва батарей для електромобілів.

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