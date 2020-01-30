Головна Новини
30 січня • оновлено в 16:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Електричний кросовер Ford викликав ажіотажний попит

Читати матеріал російською

За перший в історії бренду Ford електричним кросовером Mustang Mach-E внесли аванс 32 тисячі покупців.

Як стало відомо OBOZREVATEL, електричний кросовер Ford викликав великий інтерес у покупців. Всього два місяці пройшло з моменту світового дебюту електричного кросовера Ford Mustang Mach-E, а за машиною вже вишикувалася черга з 32 тисяч покупців, які внесли передоплату в розмірі $ 500.

Ford Mustang Mach-E вже зібрав 32 тисячі замовлень

Ford Mustang Mach-E вже зібрав 32 тисячі замовлень

media.ford.com

Новини
Електричний кросовер Ford представлений офіційно

За словами представників Ford, в цьому році компанія готова виготовити близько 50 тисяч електромобілів Mustang Mach-E, так що на цей рік залишилося всього 18 тисяч доступних до замовлення машин.

У цьому році планується виготовити 50 тисяч Ford Mustang Mach-E

У цьому році планується виготовити 50 тисяч Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

Звичайно ж, є ймовірність, що не всі покупці, які внесли заставу, реально придбають машину. Наприклад, відсоток відмов на Tesla Model 3 становить приблизно від 12 до 23 відсотків. Так що, якщо аналогічна тенденція буде справедлива для новинки від Ford, реальне число покупців складе близько 24-28 тисяч з нинішніх 32-х.

Салон Ford Mustang Mach-E

Салон Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

Новини
Прощай Tesla, вітаємо Ford!

Нагадаємо, що в цьому році Ford Mustang Mach-E буде доступний в п'яти версіях, включаючи початкову комплектацію з монопріводом, вартістю $43895 (без компенсації) і топової повнопривідної версії Mach-E GT з найбільш енергоємної батареєю, яку оцінили в $60500 (без компенсації) . Раніше в компанії Ford розповіли, що 80% замовлень припадає на версії з більш потужною батареєю.

Вартість Ford Mustang Mach-E в США починається з $ 43895. Після придбання електромобіля покупцеві виплачується компенсація в розмірі $ 7500.

Вартість Ford Mustang Mach-E в США починається з $ 43895. Після придбання електромобіля покупцеві виплачується компенсація в розмірі $ 7500.

media.ford.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford має намір вкласти понад 40 мільйонів євро в завод з виробництва батарей для електромобілів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
електромобілі кросовер новини авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги