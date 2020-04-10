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10 квітня • оновлено в 18:09
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Електричний фургон навчили їздити без водія

1.1т
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Американська компанія Karma Automotive з Каліфорнії представила комерційний фургон на електротязі і з автопілотом 4-го рівня. Новинка побудована на базі Fiat Ducato.

Електричний фургон Karma побудований на базі Fiat Ducato

Електричний фургон Karma побудований на базі Fiat Ducato

karmaautomotive.com

Місяцем раніше компанія презентувала свою електричну платформу E-Flex, яка дозволить створювати автомобілі різного призначення, від суперкарів до комерційних моделей.

Модульна платформа Karma E-Flex може використовуватися на авто різних типів

Модульна платформа Karma E-Flex може використовуватися на авто різних типів

karmaautomotive.com

Завдяки модульній конструкції, фургон може мати різну конфігурацію акумуляторних блоків і силових електродвигунів. Зокрема, на автомобіль можна встановити від одного до чотирьох електромоторів, а також різні види батарейних модулів. Фургон також здатний підтримувати двосторонню зарядку, яка є додатковим бонусом.

Karma E-Flex дозволяє використовувати від 1 до 4 електромоторів

Karma E-Flex дозволяє використовувати від 1 до 4 електромоторів

karmaautomotive.com

Крім цього, фургон отримав систему автономного управління, розроблену фахівцями компанії WeRide. Вона використовує велику кількість лазерних і ІЧ-радарів, а також камеру і GPS. Це забезпечує функцію кругового огляду в режимі реального часу.

Гібридний спортседан Karma Revero GT має запас ходу 580 км.

Гібридний спортседан Karma Revero GT має запас ходу 580 км.

karmaautomotive.com

Вся ця інформація надходить в бортовий комп'ютер NVIDIA Drive AGX Pegasus, який має два процесори Xavier і два графічних процесора Tensor Core. За словами творців, цей комплекс здатний виконувати 320 трильйонів операцій в секунду, забезпечуючи безпечний автономний рух.

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За словами віце-президент Karma Automotive по автономному водінню і передовим системам допомоги водієві: "Працюючи з такими технологічними лідерами, як WeRide і NVIDIA, ми маємо намір пропонувати унікальні ринкові рішення з більшою швидкістю і ефективністю".

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Amazon представила развозной фургон на електротязі.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
комерційні авто електромобілі Karma новини авто
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