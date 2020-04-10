Електричний фургон навчили їздити без водія

Американська компанія Karma Automotive з Каліфорнії представила комерційний фургон на електротязі і з автопілотом 4-го рівня. Новинка побудована на базі Fiat Ducato.

Електричний фургон Karma побудований на базі Fiat Ducato karmaautomotive.com

Місяцем раніше компанія презентувала свою електричну платформу E-Flex, яка дозволить створювати автомобілі різного призначення, від суперкарів до комерційних моделей.

Модульна платформа Karma E-Flex може використовуватися на авто різних типів karmaautomotive.com

Завдяки модульній конструкції, фургон може мати різну конфігурацію акумуляторних блоків і силових електродвигунів. Зокрема, на автомобіль можна встановити від одного до чотирьох електромоторів, а також різні види батарейних модулів. Фургон також здатний підтримувати двосторонню зарядку, яка є додатковим бонусом.

Karma E-Flex дозволяє використовувати від 1 до 4 електромоторів karmaautomotive.com

Крім цього, фургон отримав систему автономного управління, розроблену фахівцями компанії WeRide. Вона використовує велику кількість лазерних і ІЧ-радарів, а також камеру і GPS. Це забезпечує функцію кругового огляду в режимі реального часу.

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Вся ця інформація надходить в бортовий комп'ютер NVIDIA Drive AGX Pegasus, який має два процесори Xavier і два графічних процесора Tensor Core. За словами творців, цей комплекс здатний виконувати 320 трильйонів операцій в секунду, забезпечуючи безпечний автономний рух.

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За словами віце-президент Karma Automotive по автономному водінню і передовим системам допомоги водієві: "Працюючи з такими технологічними лідерами, як WeRide і NVIDIA, ми маємо намір пропонувати унікальні ринкові рішення з більшою швидкістю і ефективністю".

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