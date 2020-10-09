Електрична вантажівка Mack буде прибирати сміття у Нью-Йорку

Компанія Mack Trucks надала на випробування електричний сміттєвоз Mack LR Electric. Автомобіль надійшов на службу Нью-Йоркського санітарного департаменту (DSNY).

Про це повідомляє прес-служба виробника. DSNY є найбільшим в світі муніципальним санітарним департаментом. Щодня в "Великому яблуці" збирається і вивозиться близько 12 тисяч тонн сміття, а в процесі задіяно 6 тисяч сміттєвозів, більшість з яких гордо несуть марку Mack.

З урахуванням зростаючих проблем з екологією, компанія активно розвиває електричний напрямок. Перший електричний сміттєвоз Mack LR Electric буде проходити випробування на вулицях Брукліна. У ході експериментів будуть оцінюватися такі параметри, як запас ходу в реальних умовах, вантажопідйомність, можливості системи рекуперації і загальна функціональність машини.

Mack LR Electric оснащений двома моторами потужністю 167 кВт (227 к.с.) кожен. Сумарна пікова потужність може досягає 536 л.с., а крутний момент досягає значної величини в 5492 Нм. Автомобіль оснащений двоступеневої трансмісією Mack Powershift і 22-тонними двовісний мостами.

Харчування для електромоторів забезпечує комплект з чотирьох літій-іонних батарей NMC, які можна заряджати на 150-кіловатних зарядних станціях. Так само зарядка аккумаляторов здійснюється за рахунок рекуперації гальмування. Всі робочі механізми сміттєвоза використовують бортову мережу напругою 12, 24 і 600 вольт.

"Електричні вантажівки є важливим елементом стратегії розвитку мегаполіса і допоможуть Нью-Йорку знизити шкідливі викиди на 80% до 2035 року", – коментує керівник департаменту DSNY Рокко Дірік.

Компанія Mack планує почати підготовку виробництва серійних зразків в кінці нинішнього року, а перші товарні екземпляри надійдуть до замовників на початку 2021 року. Випуск електричних сміттєвозів буде організований на заводі компанії в штаті Пенсільванія.

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