Дешевий суперник Tesla Model X виходить на ринок

В ході міжнародного автосалону в Лос-Анджелесі німецький виробник оголосив ціну Mercedes EQC – 68 тис. доларів.

Як з'ясував OBOZREVATEL, це набагато нижче, ніж просять за Tesla Model X в базовій модифікації. Ціна американського електрокросса – від 85 тисяч. Таким чином, в США новий електромобіль Mercedes виявився на 17 тис. дешевшим.

Електричний кросовер Mercedes-Benz EQC виявився дешевшим за свого суперника mercedes-benz.com

Це чудова новина для багатьох автомобілістів, які чекали подібну модель від німецького бренду. До того ж, північноамериканський ринок дуже важливий для будь-якої представленої в регіоні компанії.

Mercedes EQC – один з довгоочікуваних електромобілів сучасності mercedes-benz.com

Правильна цінова політика укупі з іміджем бренду можуть створити сприятливе середовище для високих продажів. Нагадаємо, кросовер Mercedes EQC оснащується двома електромоторами (по одному на кожній осі, повний привід), які видають сумарну потужність 402 к.с. і 760 Нм.

Інтер'єр Mercedes-Benz EQC безпомилково впізнається як твір німецького бренду mercedes-benz.com

Розгін до 100 км/год займає 4,8 с. Автомобіль отримав комплект елементів живлення ємністю 80 кВтг, заряд якого від 10% до 80% можна заповнити за 40 хвилин при використанні 110-кіловатного зарядного терміналу.

Mercedes Generation EQ Concept став передвісником серійного електромобіля mercedes-benz.com

При цьому виробник все ще не розкрив запас ходу. Поки мовчить і Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA), яке публікує найбільш об'єктивні цифри.

Новини Новий суперник Tesla Model S похвалився солідним запасом ходу

Очікується, що новий Mercedes-Benz EQC отримає близько 400 км на одному заряді. У всякому разі, на це натякає показник витрати енергії – близько 20 кВт/100 км.

Tesla Model X – один з основних суперників Mercedes EQC tesla.com

Кросовер Tesla Model X здатний подолати більше 500 км. А якщо необхідний семимісний салон, можна замовити трирядну конфігурацію. Тим не менше, різниця в ціні з Mercedes складе як мінімум одну Skoda Octavia.

За ціною найдешевшої Tesla Model X можна купити Mercedes EQC і Skoda Octavia skoda-auto.com

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