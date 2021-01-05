Найбільша зарядна станція Tesla відкрилася в Шанхаї

У Китаї почала роботу найбільша у світі зарядна станція Tesla.

Про це повідомляє портал Engadget. У шанхайському торговому комплексі Jing'an International Center на одному з паркінгів відкрилася станція, яка дозволяє одночасно заряджати 72 електромобілі.

Це вже друга подібна станція. Торік у Каліфорнії був відкритий зарядний центр на 56 машин. Але якщо китайський майданчик може похвалитися кількістю місць, то у американців свій привід для гордості – їхня станція є найпотужнішою у світі. Справа в тому, що в Шанхаї використовуються термінали Supercharger V2 потужністю до 150 кВт, а у американському Фаєрбо застосовуються Supercharger V3, здатні віддавати до 250 кВт.

Раніше компанія поділилася інформацією про свої успіхи минулого року. Так, за даними порталу Сleantechnica, Tesla виготовила 509 737 електромобілів, що на 40% перевищує показники 2019 року. Протягом року покупці отримали 499 550 електрокарів марки, а бестселером стала компактна модель Tesla Model 3 з результатом 358 351 авто.

У нинішньому році Tesla має намір вийти на ринок Індії, яка стане 34 країною світу, де офіційно представлена продукція американського бренду.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в поліції штату Нью-Йорк з'явився електричний кросовер Tesla Model Y, а компанія Fisker показала тизер електричного пікапа.