Бюджетні Renault стануть електричними

За словами керівника підрозділу Renault Europe Філіпа Бюро, через кілька років сімейство автомобілів Dacia отримає електричні версії.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в компанії Renault планують поповнити сімейство Dacia електричними версіями. Нагадаємо, що на європейському ринку популярні бюджетні моделі Duster, Logan, Sandero, Lodgy і Dokker продаються під брендом Dacia.

Модельний ряд сімейства Dacia media.renault.com

Комерційний успіх бренду обумовлений хорошим співвідношення ціни і якості, але постійне посилення екологічних норм вимагає внесення змін до існуючий модельний ряд. За словами голови правління Renault Europe Філіпа Буро, Dacia скоро стане електрифікованим брендом, що використовують технології материнської компанії Renault.

"Ключовим елементом стратегії продажів Dacia є співвідношення ціни і якості, і одним з аспектів цього є використання технологій Renault, нехай і з деякою затримкою в застосуванні, розповідає Філіп Бюро. – Таким чином, Dacia отримає все, що є у Renault з точки зору електрифікації . у будь-якому випадку, ми повинні будемо електрифікувати бренд як за рахунок електромобілів, так і гібридів. так, сьогодні у Dacia немає електричних версій, але в Європі є ще чимало брендів, у яких їх теж немає. Я думаю, що всім доведеться переходити на електричні во, тому що це основна тенденція в галузі ".

Renault / Dacia Duster – один з бестселерів в своєму сегменті media.renault.com

За словами Філіпа Бюро, коли Dacia тільки виходила на європейський ринок, основними покупцями були жителі сіл і невеликих міст, "але сьогодні у нас багато покупців в таких містах, як Париж. Вони захочуть мати електричну Dacia. Але, вони також захочуть, щоб вона була дешевше, ніж електричний Renault ". Тому поява електричних версій очікується вже в найближчі кілька років.

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З приводу впровадження інших технологій альянсу Renault-Nissan в моделях Dacia, Бюро зазначив, що з часом в автомобілях бренду з'являться опції, які сьогодні не доступні. Однак, все залежить від того, чи готові покупці за них платити.

"Потреби наших клієнтів сьогодні досить прості: дістатися з пункту А в пункт Б. Для цього в авто їм потрібні кондиціонер, електричні склопідйомники, гідропідсилювач керма, а не автопілот. Вони знають, що ніколи не отримають автомобіль з автоматичним управлінням за 10 тисяч євро. коли буде потрібно, ми встановимо автопілот. Але постараємося зробити це якомога пізніше, інакше це зруйнує бізнес-модель бренду ".

Електричний кросовер Renault City K-ZE для китайського ринку media.renault.com

Безумовно, електрифікація сімейства Dacia – це питання часу. Один з можливих сценаріїв розвитку – почати з такого продукту, як Renault City K-ZE китайського виробництва, вартість якого в Піднебесній складала 8700 доларів. Адаптація такої моделі для європейського ринку виглядає цілком реальною і перспективною.

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