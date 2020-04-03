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3 квітня • оновлено в 21:26
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Без водія: блогер відправив свою машину за покупками. Відео

1.3т
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Електромобіль Tesla Model S завдяки системі автопілоту здатний долати невеликі відстані без водія. Однак система все ще недосконала, що і показали на відео.

На допомогу блогеру прийшов мобільний додаток Tesla, за допомогою якого автомобілю можна наказати рухатися вперед або назад. Далі, за допомогою радарів, Тесла коригує траєкторію руху. Чому б не відправити машину за покупками?

Tesla Model S спробувала купити їжу

Tesla Model S спробувала купити їжу

скріншот відео

Для експерименту обрали кілька закладів громадського харчування, де є віконця для видачі замовлення в автомобіль. Але блогер не врахував, що в цьому випадку водій все ж необхідний для того, що б простягнути руки та взяти своє замовлення.

Tesla Model S спробувала купити їжу

Tesla Model S спробувала купити їжу

скріншот відео

На відео ж касири просто не могли дотягнутися до вікна автомобіля, щоб закинути туди пакет з їжею. Не всім навіть вдалося прийняти оплату замовлення – гроші дбайливо прикріпили до зовнішнього дзеркала заднього виду.

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У той же час Tesla Model S не вміє орієнтуватися в подібних ситуаціях, щоб під'їхати ближче до віконця видачі. Блогер хотів купити їжу в ресторані швидкого харчування з мінімізацією соціальних контактів в період поширення коронавируса. У підсумку в деяких випадках все ж довелося підходити до касирів і самостійно забирати замовлення.

OBOZREVATEL раніше розповідав про нового суперника Tesla Model S, який подолав більше 640 км на одній повній зарядці.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Tesla електромобілі авто
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