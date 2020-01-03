Без гальм: власник виявив цікаву особливість своєї BMW

Компактний електромобіль BMW i3 можна назвати одним з найпопулярніших у світі. В компанії повністю задоволені цією моделлю, а завдяки постійним модернізаціям авто користується попитом.

Як стало відомо OBOZREVATEL, ця оригінальна машина володіє ще однією перевагою. У всякому разі, про це говорить історія Хельмута Нойманна. Німець володіє автомобілем з 2014 року.

Німецький власник BMW i3 розповів про свій досвід експлуатації drom.ru

На даний момент пробіг його BMW i3 становить майже 280 000 км. Цікаво, що власник жодного разу не змінював гальмівні колодки! Наприклад, навіть після 50 тис. км колодки зношуються доволі сильно. Більш відповідальні автомобілісти за цей період встигають замінити компоненти тричі, а хтось, звісно, не думає про це взагалі...

Проте, майже 280 тис. км на тих же колодках – серйозне досягнення. При цьому Нойманн не скаржиться на будь-які проблеми і не змінює деталі тільки тому, що їх стан, як і раніше, відповідає експлуатаційним вимогам.

Хельмут Нойманн задоволений: його BMW i3 виявився дуже економічним drom.ru

Варто відзначити, що у випадку з електромобілем БМВ i3 такий результат не надто дивний. Справа в тому, що при використанні рекуперативного гальмування, грубо кажучи, уповільнення відбувається завдяки мотору. Гальмівна система при цьому не використовується, відповідно, компоненти зношуються менше.

Крім того, німецький автомобіліст зазначив загальну економічність машини, а не тільки низькі витрати на обслуговування. При використанні електроенергії, 100 км шляху обходяться Нойманну всього в 3,90 євро (близько 100 грн).

Електромобіль BMW i3 вийшов на ринок в 2014 році, саме тоді його придбав Нойманн bmw.com

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