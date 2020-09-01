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Автопілот Tesla навчився розпізнавати знаки обмеження швидкості

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Електромобілі
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Автомобілі Тесла навчилися розпізнавати швидкісні ліміти

Автомобілі Тесла навчилися розпізнавати швидкісні ліміти.

Систему автопілоту Tesla навчили розпізнавати дорожні знаки обмеження швидкості. Сучасні електромобілі Тесла отримають цю функцію з черговим оновленням ПЗ.

Як повідомляє The Verge, система також навчилася адекватніше розпізнавати сигнали світлофора. При цьому автопілот зчитує знаки швидкісного ліміту і світлофори навіть в той момент, коли водій самостійно керує транспортним засобом.

Система лише відправляє на екран необхідне повідомлення при виявленні відповідних об'єктів. Для цієї задачі автопілот використовує дані з зовнішніх камер автомобіля замість більш поширених в подібних системах датчиків GPS.

Система Tesla Autopilot зчитує обмеження швидкості на дорозі за допомогою камер.

Система Tesla Autopilot зчитує обмеження швидкості на дорозі за допомогою камер. Фото: Tesla

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, компанія Tesla готує систему повноцінного автопілоту, в якій водій може абсолютно не концентруватися на дорозі.

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