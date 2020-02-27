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27 лютого • оновлено в 21:48
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Автомобіль, що рятував людей від СРСР, отримав друге життя

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BMW Isetta – дуже маленький німецький автомобіль, який з'явився в 1955 році. Тепер ця модель отримала наступника. Новий електромобіль називається Micro-Mobility Microlino 2.0.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компактний EV покажуть в березні на Женевському автосалоні. Електромобіль Microlino 2.0 здатний долати 200 км на одній зарядці, однак ємність батареї поки не розкрили.

Microlino 2.0 схожий на BMW Isetta

Microlino 2.0 схожий на BMW Isetta

micro-mobility.com

Швейцарська компанія Micro-Mobility планує продавати Microlino 2.0 з 2021 року за ціною 12 тис. євро. Найцікавіша частина новинки – дизайн, виконаний в ретро-стилі за мотивами легендарної BMW Isetta.

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Цей компактний автомобіль середини минулого століття примітний не тільки своєю незвичайною зовнішністю. За допомогою нього в шістдесятих роках небайдужим німцям вдалося врятувати співгромадян з окупованої СРСР частини Берліна.

Електромобіль Microlino 2.0 характеризується знайомим класичним силуетом

Електромобіль Microlino 2.0 характеризується знайомим класичним силуетом

micro-mobility.com

У Microlino 2.0 навіть є невеликий багажник

У Microlino 2.0 навіть є невеликий багажник

micro-mobility.com

23 травня 1963 року Клаус-Гюнтер Якобі допоміг своєму другові втекти зі Східної Німеччини за допомогою найменшої машини БМВ, яка згодом неодноразово рятувала людей з комуністичного пекла.

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Якобі своїми руками модифікував куплену менш ніж за 2000 марок (близько 1100 доларів сьогодні) Isetta, щоб усередині автомобіля заховати свого друга Манфреда Костера і вивезти за межі Берлінської стіни.

Червоно-біла Isetta – точна копія реального автомобіля Клауса-Гюнтера Якобі

Червоно-біла Isetta – точна копія реального автомобіля Клауса-Гюнтера Якобі

bmw.com

Варто відзначити, що ця модель була обрана не випадково. Передбачалося, що прикордонники не запідозрять прихованої в такій "бульбашці" живої людини. При цьому вони з пристрастю вивчали більші ТЗ на предмет громадян, що "незаконно" покидають режим. Кожному такому порушнику, в кращому випадку, загрожувала в'язниця.

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Для спецоперації був пристосований моторний відсік, розташований за спинками двох крісел. Щоб звільнити місце для свого друга, Клаус-Гюнтер Якобі відмовився від "зайвих" елементів на кшталт повітряного фільтра, поміняв розташування деяких компонентів і зменшив паливний бак.

Музейний експонат – відтворена за мотивами реальної історії рятівна BMW Isetta. Але колір кузова інший

Музейний експонат – відтворена за мотивами реальної історії рятівна BMW Isetta. Але колір кузова інший

bmw.com

Важке завдання було здійснене з блиском. Навіть незважаючи на те, що прикордонники уважно вивчали автомобіль Якобі. З цієї нагоди в BMW навіть підготували символічний художній ролик, який відображає пережиті події (його можна подивитися, доскроливши до кінця сторінки). Всього таким чином зі Східного Берліна вдалося вивезти 9 осіб, поки комуністи не розкрили схему.

Цим ключем замикався моторний відсік, в якому переховувався Манфред Костер

Цим ключем замикався моторний відсік, в якому переховувався Манфред Костер

bmw.com

Повертаючись до Micro-Mobility Microlino 2.0, варто побажати проєктові успіху. Адже у такої машини, як BMW Isetta, повинен бути сучасний наступник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про новий електромобіль DS, який відзначився великим запасом ходу і незвичайним дизайном.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
бюджетний автомобіль новини BMW електромобілі Женевський автосалон нові авто авто Micro-Mobility
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Pollak John
Pollak John
инвалидку -лягушку тоже мрожно сделать электрической .И модерно и удобно .
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Напоминаю чубатым - говоря что-то об СССР, вы говорите О СЕБЕ. Вы наравне с россиянами основывали и управляли СССР. Так что, рассказывая про "коммунистический ад", встаньте перед зеркалом
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