Автомобіль, що рятував людей від СРСР, отримав друге життя

BMW Isetta – дуже маленький німецький автомобіль, який з'явився в 1955 році. Тепер ця модель отримала наступника. Новий електромобіль називається Micro-Mobility Microlino 2.0.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компактний EV покажуть в березні на Женевському автосалоні. Електромобіль Microlino 2.0 здатний долати 200 км на одній зарядці, однак ємність батареї поки не розкрили.

Microlino 2.0 схожий на BMW Isetta micro-mobility.com

Швейцарська компанія Micro-Mobility планує продавати Microlino 2.0 з 2021 року за ціною 12 тис. євро. Найцікавіша частина новинки – дизайн, виконаний в ретро-стилі за мотивами легендарної BMW Isetta.

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Цей компактний автомобіль середини минулого століття примітний не тільки своєю незвичайною зовнішністю. За допомогою нього в шістдесятих роках небайдужим німцям вдалося врятувати співгромадян з окупованої СРСР частини Берліна.

Електромобіль Microlino 2.0 характеризується знайомим класичним силуетом micro-mobility.com

У Microlino 2.0 навіть є невеликий багажник micro-mobility.com

23 травня 1963 року Клаус-Гюнтер Якобі допоміг своєму другові втекти зі Східної Німеччини за допомогою найменшої машини БМВ, яка згодом неодноразово рятувала людей з комуністичного пекла.

Якобі своїми руками модифікував куплену менш ніж за 2000 марок (близько 1100 доларів сьогодні) Isetta, щоб усередині автомобіля заховати свого друга Манфреда Костера і вивезти за межі Берлінської стіни.

Червоно-біла Isetta – точна копія реального автомобіля Клауса-Гюнтера Якобі bmw.com

Варто відзначити, що ця модель була обрана не випадково. Передбачалося, що прикордонники не запідозрять прихованої в такій "бульбашці" живої людини. При цьому вони з пристрастю вивчали більші ТЗ на предмет громадян, що "незаконно" покидають режим. Кожному такому порушнику, в кращому випадку, загрожувала в'язниця.

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Для спецоперації був пристосований моторний відсік, розташований за спинками двох крісел. Щоб звільнити місце для свого друга, Клаус-Гюнтер Якобі відмовився від "зайвих" елементів на кшталт повітряного фільтра, поміняв розташування деяких компонентів і зменшив паливний бак.

Музейний експонат – відтворена за мотивами реальної історії рятівна BMW Isetta. Але колір кузова інший bmw.com

Важке завдання було здійснене з блиском. Навіть незважаючи на те, що прикордонники уважно вивчали автомобіль Якобі. З цієї нагоди в BMW навіть підготували символічний художній ролик, який відображає пережиті події (його можна подивитися, доскроливши до кінця сторінки). Всього таким чином зі Східного Берліна вдалося вивезти 9 осіб, поки комуністи не розкрили схему.

Цим ключем замикався моторний відсік, в якому переховувався Манфред Костер bmw.com

Повертаючись до Micro-Mobility Microlino 2.0, варто побажати проєктові успіху. Адже у такої машини, як BMW Isetta, повинен бути сучасний наступник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про новий електромобіль DS, який відзначився великим запасом ходу і незвичайним дизайном.

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