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30 березня • оновлено в 16:08
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Alfa Romeo Giulia GT перетворили на електромобіль

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Молодий італійський старт-ап продемонстрував електричний рестомод на базі Alfa Romeo Giulia.

Заснована в 2018 році у Венеції компанія Totem Automobili анонсувала своє дітище, яке отримало назву GTelectric. За основу була взята легендарна модель Alfa Romeo Giulia GT Junior 1300/1600 70-х років минулого століття.

Totem GTelectric став сучасною інтерпретацією Alfa Romeo Giulia GT

Totem GTelectric став сучасною інтерпретацією Alfa Romeo Giulia GT

totemautomobili.com

Alfa Romeo GT 1300 Junior по праву вважається однією з найкрасивіших моделей марки

Alfa Romeo GT 1300 Junior по праву вважається однією з найкрасивіших моделей марки

alfaromeo.com

Творці електрокара зберегли пропорції і загальну стилістику купе, але, в іншому, це абсолютно новий автомобіль. Для зниження ваги кузовні панелі виконані з вуглепластика, а в конструкції шасі активно використовуються компоненти з алюмінію.

Totem GTelectric

Totem GTelectric

totemautomobili.com

Замість 192-сильного ДВС автомобіль отримав електромотор потужністю 518 к.с. і обертовим моментом 940 Нм. Харчування йому забезпечує легка (350 кг) батарея ємністю 50,4 кВтг. Запас ходу в компанії обіцяють не менше 320 км в "звичайних дорожніх умовах".

Totem GTelectric хизується повністю світлодіодним світлотехнікою

Totem GTelectric хизується повністю світлодіодним світлотехнікою

totemautomobili.com

Спереду встановили сучасну підвіску зі стійками Макферсон і регульованими амортизаторами Bilstein Clubsport, а ззаду використовували мультіричажную конструкцію з алюмінієвим підрамником. На замовлення компанія може запропонувати електронно керовану або пневмоподвеску.

Totem GTelectric

Totem GTelectric

totemautomobili.com

Totem GTelectric

Totem GTelectric

totemautomobili.com

Totem GTelectric

Totem GTelectric

totemautomobili.com

Контролювати потужний спорткар допоможе гальмівна система Brembo. Стильні ковані 17-дюймові диски взуті в низькопрофільну гуму Continental.

Стильні диски з алюмінію нагадують про спортивні Alfa-Romeo 70-х років

Стильні диски з алюмінію нагадують про спортивні Alfa-Romeo 70-х років

totemautomobili.com

У салоні обіцяють повністю цифрову панель приладів з декількома дисплеями і оздоблена шкірою Nappa.

Презентація Totem GTelectric планують провести в рамках знаменитого "Фестивалю швидкості" в Гудвуді влітку нинішнього року, якщо, звичайно, він відбудеться.

Totem GTelectric

Totem GTelectric

totemautomobili.com

Останнім часом створювати електромобілі в стилі ретро стало модно. OBOZREVATEL вже неодноразово розповідав про такi автомобілi, які отримали загальну назву "рестомод" – від перших літер слів "рест аврація" і "мод ернізація".

Як приклад можна привести британську Lunaz Design, яка пропонує послуги з переобладнання ретрокарів на електропривод, фірму Morris Commercial, яка планує відродити виробництво фургонів 50-х років, каліфорнійську Zero Labs, яка створила ретро-позашляховик Ford Bronco, а також спільний проект концерну Volkswagen і eClassics – VW e-BULLI.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Італія
Теги
електромобілі суперкар Alfa Romeo Ford Volkswagen новини авто рестомод
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