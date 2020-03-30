Alfa Romeo Giulia GT перетворили на електромобіль

Молодий італійський старт-ап продемонстрував електричний рестомод на базі Alfa Romeo Giulia.

Заснована в 2018 році у Венеції компанія Totem Automobili анонсувала своє дітище, яке отримало назву GTelectric. За основу була взята легендарна модель Alfa Romeo Giulia GT Junior 1300/1600 70-х років минулого століття.

Totem GTelectric став сучасною інтерпретацією Alfa Romeo Giulia GT totemautomobili.com

Alfa Romeo GT 1300 Junior по праву вважається однією з найкрасивіших моделей марки alfaromeo.com

Творці електрокара зберегли пропорції і загальну стилістику купе, але, в іншому, це абсолютно новий автомобіль. Для зниження ваги кузовні панелі виконані з вуглепластика, а в конструкції шасі активно використовуються компоненти з алюмінію.

Totem GTelectric totemautomobili.com

Замість 192-сильного ДВС автомобіль отримав електромотор потужністю 518 к.с. і обертовим моментом 940 Нм. Харчування йому забезпечує легка (350 кг) батарея ємністю 50,4 кВтг. Запас ходу в компанії обіцяють не менше 320 км в "звичайних дорожніх умовах".

Totem GTelectric хизується повністю світлодіодним світлотехнікою totemautomobili.com

Спереду встановили сучасну підвіску зі стійками Макферсон і регульованими амортизаторами Bilstein Clubsport, а ззаду використовували мультіричажную конструкцію з алюмінієвим підрамником. На замовлення компанія може запропонувати електронно керовану або пневмоподвеску.

Totem GTelectric totemautomobili.com

Totem GTelectric totemautomobili.com

Totem GTelectric totemautomobili.com

Контролювати потужний спорткар допоможе гальмівна система Brembo. Стильні ковані 17-дюймові диски взуті в низькопрофільну гуму Continental.

Стильні диски з алюмінію нагадують про спортивні Alfa-Romeo 70-х років totemautomobili.com

У салоні обіцяють повністю цифрову панель приладів з декількома дисплеями і оздоблена шкірою Nappa.

Презентація Totem GTelectric планують провести в рамках знаменитого "Фестивалю швидкості" в Гудвуді влітку нинішнього року, якщо, звичайно, він відбудеться.

Totem GTelectric totemautomobili.com

Останнім часом створювати електромобілі в стилі ретро стало модно. OBOZREVATEL вже неодноразово розповідав про такi автомобілi, які отримали загальну назву "рестомод" – від перших літер слів "рест аврація" і "мод ернізація".

Як приклад можна привести британську Lunaz Design, яка пропонує послуги з переобладнання ретрокарів на електропривод, фірму Morris Commercial, яка планує відродити виробництво фургонів 50-х років, каліфорнійську Zero Labs, яка створила ретро-позашляховик Ford Bronco, а також спільний проект концерну Volkswagen і eClassics – VW e-BULLI.

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