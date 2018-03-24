Як водієві відшкодувати збитки від поганих доріг: поради експерта

Українські водії можуть розраховувати на компенсацію в разі, якщо їх авто потрапить в ДТП через ями на дорозі. Однак для цього їм необхідно дотримуватися кількох важливих умов.

Про це заявив в ефірі ObozTV автоюрист Павло Семенченко.

На питання, чи може автодор компенсувати збитки від ДТП, яка сталася через погані дороги, експерт зазначив: "Це може бути, це є у нас в законодавстві, але дуже складно довести, що в наявності даної ямки винен автодор".

"Складність механізму в тому, щоб залучити до відповідальності інженера автодору, який знав про наявність цієї ями, але не вжив заходів для її ліквідації або установки відповідних дорожніх знаків", - пояснив Семенченко.

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Експерт зазначив, що в Україні були прецеденти, коли автодор відшкодовував збитки водіям.

"Збитки від потрапляння в яму зазвичай порівняно невеликі, в середньому це близько тисячі доларів. Але був випадок, коли вантажівка везла худобу, потрапила в яму, перекинулася, і сума збитків склала близько півмільйона", - розповів він.

За словами Семенченка, процес відшкодування збитків у кожному випадку індивідуальний, він залежить від дороги і від пошкоджень.

"Перше, що я пораджу зробити водієві - це фото- і відеофіксацію на свої телефони, викликати поліцію, і потрібно обов'язково проконтролювати, щоб поліцейські в схемі ДТП зафіксували недоліки дорожнього покриття, розмір і глибину ями, наявність дорожніх знаків, що попереджають про погану дорогу" , - розповів юрист.

"Надалі раджу звертатися до юристів та адвокатів, оскільки це дуже складний процес. Юристи автодорів вже зазвичай "підковані" і мають свою стратегію захисту. Автодори можуть захищатися за допомогою автотехнічних досліджень, які можуть встановити, що водій перевищив швидкість, не побачив, вчасно не відреагував", - зазначив Семенченко.

За його словами, правильно складений протокол поліції - це вихідна точка, від якої буде залежати розгляд справи в суді.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі було оприлюднено показове відео незадовільного стану доріг в Україні .