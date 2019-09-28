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29 вересня • оновлено в 14:09
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"Дорога у пекло": блогер застеріг водіїв про небезпеку в Україні

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Український блогер і журналіст Тім Златкін повідомив про перешкоду, розташовану на трасі Київ-Харків у Полтавській області.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував фото електричного стовпа, встановленого посеред проїжджої частини.

Знімок він супроводив саркастичним віршем:

"Запам'ятайте на віки і старі, й малі

Кожен водій вбий у навігаторі:

Об'їзна Полтави – дорога у пекло!

Не лізь туди навіть на тракторі!".

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Златкін зазначив, що дане фото реальне, він скопіював його в настоятеля Свято-Миколаївського храму у Православній Церкві України Олександра Дєдюхіна.

Сам Дєдюхін раніше виклав пост у Facebook, в якому поскаржився на дану перешкода.

"Про стан траси Київ-Харків в Полтаві не писав тільки ледачий, ну або той, хто по ній ніколи не їздив. Існує легенда, що вона така, бо під час російсько-шведської війни, в ній спеціально нарили ям для залякування шведів, та так і залишили, для збереження історичної пам'яті. Сам я одного разу на тій дорозі колесо відірвав. Зараз навколо Полтави вирішили зробити об'їзну дорогу. Але стовп залишили. Майже посередині. Про всяк випадок. Повинні ж бути в нас дорожні пам'ятки", – написав він у мережі.

Інтернет-користувачі, зокрема автомобілісти, висловили своє обурення під обома постами.

Скріншот

Скріншот

facebook.com/akvilifer

Скріншот

Скріншот

facebook.com/strierej

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій маршрутки налякав пасажирів екстрим-поїздкою. Він перевищив швидкість та виїхав на узбіччя.

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Особа
Тім Златкін
Місце
Україна Полтава
Тег
авто
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