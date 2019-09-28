"Дорога у пекло": блогер застеріг водіїв про небезпеку в Україні

Український блогер і журналіст Тім Златкін повідомив про перешкоду, розташовану на трасі Київ-Харків у Полтавській області.
На своїй сторінці в Facebook він опублікував фото електричного стовпа, встановленого посеред проїжджої частини.
Знімок він супроводив саркастичним віршем:
"Запам'ятайте на віки і старі, й малі
Кожен водій вбий у навігаторі:
Об'їзна Полтави – дорога у пекло!
Не лізь туди навіть на тракторі!".
Златкін зазначив, що дане фото реальне, він скопіював його в настоятеля Свято-Миколаївського храму у Православній Церкві України Олександра Дєдюхіна.
Сам Дєдюхін раніше виклав пост у Facebook, в якому поскаржився на дану перешкода.
"Про стан траси Київ-Харків в Полтаві не писав тільки ледачий, ну або той, хто по ній ніколи не їздив. Існує легенда, що вона така, бо під час російсько-шведської війни, в ній спеціально нарили ям для залякування шведів, та так і залишили, для збереження історичної пам'яті. Сам я одного разу на тій дорозі колесо відірвав. Зараз навколо Полтави вирішили зробити об'їзну дорогу. Але стовп залишили. Майже посередині. Про всяк випадок. Повинні ж бути в нас дорожні пам'ятки", – написав він у мережі.
Інтернет-користувачі, зокрема автомобілісти, висловили своє обурення під обома постами.
Скріншот
facebook.com/akvilifer
Скріншот
facebook.com/strierej
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій маршрутки налякав пасажирів екстрим-поїздкою. Він перевищив швидкість та виїхав на узбіччя.
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