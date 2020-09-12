Швейцарський будинок на колесах у Києві та виробництво автомобілів на ЗАЗі – новини тижня

Швейцарський будинок на колесах у Києві, старт виробництва автомобілів ЗАЗ в Україні та новий Renault Logan – все найважливіше за тиждень від AutoOboz.

У Києві на парковці помітили величезну вантажівку Mercedes Unimog, на базі якої побудували мобільний будинок. На фото помітно, що транспортний засіб ледь поміщається в межах паркувального місця.

Запорізький автомобілебудівний завод оголошує про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для українського ринку.

Довгоочікувані новинки Renault Logan, Renault Sandero і Sandero Stepway показали на перших офіційних фото. Автомобілі отримали зовсім інший дизайн і тепер базуються на новій платформі.

У Туреччині чоловік почав продавати кавуни на одній із жвавих доріг Стамбула. Цікаво, що фрукти торговець діставав з багажника Lamborghini Aventador.

Потужний універсал Audi RS6 з українськими номерами на київській реєстрації помітили в компанії італійського суперкара Pagani Zonda у Швейцарії.

У Харкові знайшли новенький Mercedes-AMG GT R, який в Україні коштує від 187 000 євро або більше 6 000 000 гривень. Автомобіль попався в яскраво-зеленому кольорі.

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