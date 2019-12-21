Обов'язковий техогляд і розбитий Гелендваген у Києві: головні новини тижня

Підробний Tesla Cybertruck, розбитий Мерседес Гелендваген у Києві (за $ 500 000!) і повернення обов'язкового техогляду, який може знизити ціни на б/у авто – автомобільний тиждень здивував.

OBOZREVATEL зібрав головні події в одному місці.

Дивно, проте в Росії вже помітили Tesla Cybertruck, хоча новітній електромобіль ще не надійшов у продаж. Напевно основою конкретного екземпляру послужила Лада.

Mercedes G800 від Brabus – розкішна і неймовірно потужна версія Гелендвагена. Позашляховик за півмільйона доларів вже розбили в Києві.

Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar скріншот з відео

З часом ємність батарей в електромобілях знижується, через що падає ефективність і зменшується запас ходу. Свіже дослідження показало конкретні цифри.

Деградація АКБ в середньому за рік становить 2,3% carscoops.com

Компанія Hyundai підготувала компактний бюджетний седан з яскравим дизайном. Новинка може з'явитися на європейському ринку, в тому числі і в Україні.

Лада Нива 2020 року повністю розсекречено. Автомобіль отримав новий салон, який майже не відрізняється від старого. Але ж моделі вже більше 40 років!

Салон Лада Нива 2020 не здається новим або хоча б сучасним lada.ru

Повернення обов'язкового техогляду в Україні попередньо заплановано на 2020 рік. Це може викликати серйозне падіння цін на ринку б/у авто.

Вживані авто подешевшають, якщо повернуть ТО autocentre.ua

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