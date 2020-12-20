Нова 'Нива', реєстрація авто онлайн та 'броньовик' Щербаня: дайджест тижня

Нова "Нива", реєстрація авто онлайн та зниклий "броньовик" Євгена Щербаня – огляд найбільш популярних автомобільних новин тижня.

Введення норми Євро-7 для автомобілів поставить хрест на механічних коробках передач. До такого несподіваного висновку прийшли інженери Volkswagen.

Німецькі фахівці Асоціації технічного нагляду (TUV) визначили найнадійніші машини з недорогих, які можна знайти на ринку б/у авто. АвтоОбоз з'ясував, чи є такі моделі і в Україні.

В Україні внесли зміни в порядок реєстрації автомобілів. Тепер все можна оформити онлайн.

Світлодіодні фари служать набагато менше, ніж заявляють виробники. І якщо вони виходять з ладу, власників авто чекає дорогий ремонт. До такого висновку прийшов німецький автоклуб ADAC.

У конструкції нової Lada Niva блогери знайшли каналізаційну трубу, скотч замість стяжок та інші нетрадиційні технічні рішення.

Ну а новиною тижня, яка зібрала найбільшу читацьку аудиторію, стала знахідка зниклого автомобіля Євгена Щербаня, українського олігарха, якого вбили у 90-х. Йдеться про броньований Chevrolet.