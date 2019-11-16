Кросовер за $7 тисяч і проблеми для п'яниць: топ резонансних новин за тиждень

Минаючий автомобільний тиждень вийшов яскравим: з амбітними змінами в законодавстві для боротьби з п'яними водіями, а також з великою кількістю кросоверів і несподіваним Nissan.

OBOZREVATEL зібрав популярні матеріали, які зацікавили автомобілістів і не тільки.

В Україні анонсували "сюрприз" для п'яних водіїв. Заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповів про європейський досвід і жорсткі заходи, які дозволять подолати пияцтво за кермом.

Renault Triber є одним з найдешевших семимісних кросоверів group.renault.com

Новий кросовер Renault за 7 тис. доларів, який набагато дешевший за "Рено Дастер", виявився неймовірно успішним на ринку. Тепер головне завдання компанії – забезпечити відповідну високому попиту пропозицію і розібратися з планами появи моделі на глобальному ринку.

Новини Головні відмінності Skoda Octavia 2020 від старої моделі

Mitsubishi створила компактний, але дуже місткий і практичний кросовер. Новинка отримала яскравий дизайн і високий дорожній просвіт, який стане в нагоді на поганих дорогах.

Nissan Sentra 2020 – небезпечний суперник Skoda Octavia nissan-global.com

Skoda Octavia 2020 тільки з'явилася, але вже отримала головного суперника від Nissan. Компактна Sentra 2020 виглядає стильно завдяки успадкованому від старших седанів дизайну. Інтер'єр в стилі Nissan Juke 2020 сподобається молодим покупцям.

Kia Optima 2020 поєднує елегантний силует з агресивними елементами kia.com

Нова Kia Optima 2020 модельного року складе конкуренцію Toyota Camry. Седан здивував своїм незвичайним дизайном, який напевно посприяє високим продажам.

Дизайн електромобіля SsangYong Korando E100 буде нагадувати концепт e-SIV EV smotor.com

Корейський бренд SsangYong готує свій перший електромобіль. На хвилі трендів їм стане компактний кросовер, запасу ходу якого позаздрять багато потенційних суперників. За основу для новинки візьмуть SsangYong Korando 2019.

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