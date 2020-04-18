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18 квітня • оновлено в 08:06
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Кращий суперник Skoda Octavia і проблеми Tesla — ТОП тижня

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Чергові проблеми Tesla, китайська загроза Skoda Octavia, новий Hyundai Tucson 2021 і старий ЗАЗ за $ 100 – найкрутіші новини тижня від AutoOboz.

Бюджетний китайський автомобіль Baojun RC-5 готується вийти на ринок. Skoda Octavia – головний суперник моделі, яку спільними зусиллями створили General Motors і SAIC. Купити автомобіль можна буде приблизно за 10 000 доларів.

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

media.gm.com

Geely вирішила перемогти Tesla за допомогою маленького електричного кросовера Geometry C, який відмінно виглядає, зможе проїхати близько 500 км на одному заряді та виявиться набагато дешевшим за Model Y.

Кросовер Geely Geometry C

Кросовер Geely Geometry C

global.geely.com

На цьому напад на Tesla не закінчується, адже Fisker Ocean Force-E озброївся величезними колесами і посиленою підвіскою, щоб перетворитися в найкрутіший електричний позашляховик у світі.

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Сайт HUM 3D, який спеціалізується на створенні та продажі високодеталізованих 3D-моделей, додав до свого каталогу продукцію, яка знайома кожному українцю. Мова йде про автомобілі ЗАЗ.

3D-модель ЗАЗ-968М

3D-модель ЗАЗ-968М

hum3d.com

Один з найцікавіших представників бюджетних моделей B-класу, – Fiat Tipo – оновився, однак прем'єра відбудеться пізніше. Проте фото компактного автомобіля вже просочилися в мережу.

Дизайнери нового Hyundai Tucson вирішили зробити революцію в світі кросоверів. Четверте покоління бестселера готове кинути виклик конкурентам своїм екстравагантним зовнішнім виглядом.

2021 Hyundai Tucson

2021 Hyundai Tucson

hyundainews.com

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
ретро позашляховик кросовер електромобілі китайський автомобіль бюджетний автомобіль Fiat Fisker Geely Skoda General Motors SAIC Hyundai ЗАЗ нові авто авто
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