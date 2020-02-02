Іржава Tesla, нові податки і найдешевший Lanos: ТОП січня

Минулі свята говорять про те, що світ повертається до повноцінної роботи. Це означає, що 2020-й буде не менш насиченим в порівнянні з 2019-м. Але як почався цей рік?

OBOZREVATEL зібрав головні та найбільш резонасні автомобільні новини січня в одній збірці.

Нас все ще трохи похитує від електричного пікапа Tesla Cybertruck. Але дехто сприйняв новинку як заклик до дії. Наприклад, в Росії побудували свою версію Тесла Кібертрак на базі УАЗа, яка чомусь відразу виявилася іржавою.

Tesla Cybertruck на базі УАЗа виглядає досить незвично motor1.com

ЗАЗ Таврія, Славута і навіть Лада Нива свого часу могли збирати в Європі. Саме – в Греції. Плани не здійснилися, однак зображення модернізованих автомобілів залишилися.

Як правило, на покупку першої машини у потенційного автомобіліста грошей не так багато. В основному за транспортним засобом в таких випадках звертаються до ринку б/у авто. Що цікавого можна там знайти? Наприклад, Lanos за 350 євро !

Daewoo Lanos за 350 євро autoscout24.nl

Новий податок може порадувати не всіх. Але він торкнеться тільки колишніх власників, які протягом одного року продали вже третій автомобіль. За це доведеться заплатити кругленьку суму.

Toyota Camry – великий седан, який обзавівся практично всенародною любов'ю. І не тільки в Україні. Однак японський автовиробник пропонує свою кращу модель виключно в Японії. У Європі про неї мало хто знає! Нещодавно розкішний автомобіль зробили ще краще, але тираж буде обмежено.

Toyota Century від TOM'S виглядає стримано і трохи агресивно okezone.com

Позашляховик Лада Нива – само по собі смішне явище. Ніби цього було мало, в мережі показали найбезглуздішу версію цієї нещасної машини. Для цього дорожній просвіт "звалили" прям до рівня землі і провели інші модифікації, які з технічної точки зору зробили модель ще гірше. Навіщо? Неважливо...

Напевно, це найнижча Лада Нива в світі. Зверніть увагу: голова водія впирається в дах скріншот з відео

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