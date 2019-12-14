Дешеві Renault і війна електромобілів: топ новин тижня

Тиждень, що минає, не розчарував: неймовірно дешеві автомобілі Renault, дивовижні електрокари (старі та нові) і пилові знахідки, про які ніхто навіть не підозрював.

OBOZREVATEL підібрав головні новини автомобільного тижня, які просто неможливо пропустити.

Покинутий електромобіль General Motors thedrive.com

Незвичайний GM EV1 – один з перших масових електромобілів, в 90-ті цей сегмент ще був експериментальним. Компанія не продавала цю модель, а лише здавала в оренду. Надалі всі екземпляри були утилізовані, проте єдиний все ж уцілів.

Кинута Audi A8 в Києві instagram.com, luxcar_of_ua

Ще одна пилова знахідка – на цей раз в Україні – розкішний седан Audi A8. При цьому не якийсь старий гниючий екземпляр, а модель нової генерації. Що з нею трапилося?

Улюбленець бюджетного сегменту – Renault – готує черговий бестселер. Ним стане дешевий компактний кросовер з досить потужним двигуном.

Renault City K-ZE renault.com

Крім того, Renault планує незабаром привезти на європейський ринок бюджетний електромобіль. Вже відома ціна – близько 9 000 євро. Невже Україні теж дістанеться?

На даний момент, здається, власники електрокарів і авто з ДВС не готові примиритися. Інакше як пояснити, що продовжуються блокування зарядних станцій і АЗС?

Hyundai Nexo hyundai.com

Якщо ж традиційні електромобілі вам не до душі, але використання пального нікуди не годиться, варто придивитися до водневих авто. Наприклад, один з таких Hyundai вже довів свою ефективність.

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