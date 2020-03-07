Автомобілі СРСР, новий Renault Duster і Rolls-Royce з картоплею — новини тижня

Старі автомобілі СРСР за нові українські гривні, новий Renault Duster для бездоріжжя, Rolls-Royce на житомирському ринку і продажі авто в Україні – найцікавіше та найважливіше від AutoOboz.

Мало того, що автомобілі в СРСР були дефіцитним товаром, так ще й коштували дуже багато. Цікаво, як виглядає ціна ВАЗ-2101 та ГАЗ-24 Волга у сучасних гривнях? Ми все порахували!

Бюджетний кросовер Renault Duster перетворився на справжній позашляховик для глибокого бруду! Правда, є нюанс, пов'язаний з його прохідністю...

Позашляховий пакет для Renault Duster виділяється додатковими елементами і пластиковими деталями group.renault.com

Rolls-Royce Phantom ідеально підходить для вечірніх поїздок до ресторану або тривалих подорожей на великі відстані. А ще в ньому можна продавати картоплю на ринку. Житомир, наприклад, зовсім не проти.

Rolls-Royce Phantom на ринку topgir.com.ua

Лютневий авторинок в Україні збільшився більш ніж на 20 відсотків! Отже, наші автомобілісти активно купують нові машини. А ви собі вже щось пригледіли?

У старому гаражі може ховатися що завгодно. Одяг, зламана побутова техніка, непотрібний посуд або колекційний автомобіль за 100 000 доларів, про який давно забули.

Corvette C2 (1963-1967) cars.com

Виявляється, ремонт розбитого автомобіля може призвести до судових розглядів. Особливо, якщо сам виробник незадоволений виконаною роботою. Ось, наприклад, Ferrari дуже розлютилася на власника італійського суперкара. Але чому?

Ferrari 456 GT купили після ДТП, тому багато деталей довелося відновлювати autoevolution.com

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